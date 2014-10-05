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Гол Хонды помог «Милану» обыграть «Кьево»

05 октября 2014, 00:45
«Милан» переиграл «Кьево» в 6-м туре Серии А.

4 октября, Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
 
«Милан» — «Кьево» - 2:0 (0:0)
Голы: Мунтари 55', Хонда 78'

«Милан»: Аббьяти, Де Шильо, Алекс, Рами, Абате, Де Йонг, Мунтари (Эссьен 88'), Бонавентура, Хонда (Поли 81'), Менез, Торрес (Эль-Шаарави 75').

«Кьево»: Барди, Жуканович, Дайнелли, Фрей, Бираги, Бирса (Лазаревич 66'), Кофи (Белломо 83'), Хетемай, Радованович, Палоски, Макси Лопес (Меджиорини 73').

Предупреждения: Бирса 25', Бираги 44', Де Йонг 65', Кофи 77', Жуканович 79', Меджиорини 80', Эль-Шаарави 90+4'.
 
Судья: Паоло Сильво Маццолени (Бергамо)
 
«Соккер.Ру» вёл онлайн-трансляцию данного матча.
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Источник: soccer.ru Автор: GreenMus
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