Гол Хонды помог «Милану» обыграть «Кьево»

4 октября, Милан, стадион «Джузеппе Меацца»
«Милан» — «Кьево» - 2:0 (0:0)
Голы: Мунтари 55', Хонда 78'
«Милан»: Аббьяти, Де Шильо, Алекс, Рами, Абате, Де Йонг, Мунтари (Эссьен 88'), Бонавентура, Хонда (Поли 81'), Менез, Торрес (Эль-Шаарави 75').
«Кьево»: Барди, Жуканович, Дайнелли, Фрей, Бираги, Бирса (Лазаревич 66'), Кофи (Белломо 83'), Хетемай, Радованович, Палоски, Макси Лопес (Меджиорини 73').
Предупреждения: Бирса 25', Бираги 44', Де Йонг 65', Кофи 77', Жуканович 79', Меджиорини 80', Эль-Шаарави 90+4'.
Судья: Паоло Сильво Маццолени (Бергамо)
«Соккер.Ру» вёл онлайн-трансляцию данного матча.