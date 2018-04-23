Дзюба: «Божович встретил меня словами: „Привет, тренеришка, как дела?“»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, арендованный тульским «Арсеналом», поделился мнением о главном тренере «канониров» Миодраге Божовиче:

«Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по „Ростову“, — с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жёстко всё высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует.

Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня. Какими словами Божович встретил 31 января, когда прибыл на сбор „Арсенала“ в Турции? Привет, тренеришка, как дела? Он всегда шутит».