  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Дзюба: «Божович встретил меня словами: „Привет, тренеришка, как дела?“»

вчера, 16:39

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, арендованный тульским «Арсеналом», поделился мнением о главном тренере «канониров» Миодраге Божовиче:

«Человек с харизмой. Он такой же, каким я его знал по „Ростову“, — с потрясающим чувством юмора, знает, как себя вести в той или иной ситуации. Надо встряхнуть команду – может жёстко всё высказать, надо создать расслабляющую атмосферу – будет подтрунивать. Миодраг разбирается в людях. Может не говорить, но наблюдает, словно сканирует.

Мы друг друга с полуслова понимаем. Я знаю, что он хочет от меня. Какими словами Божович встретил 31 января, когда прибыл на сбор „Арсенала“ в Турции? Привет, тренеришка, как дела? Он всегда шутит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры во время матча. Оно было больным»
Сегодня, 03:00 2
Павлюченко: «Сегодня „Спартак“ был без Глушакова, и что?»
Сегодня, 02:25 0
Мостовой: «Игроки „Ахмата“ молодцы»
Вчера, 23:58 5
Семенов: «Обыграли „Спартак“ за счет грамотной игры в обороне»
Вчера, 23:35 7
Родолфо: «Сегодня „Ахмат“ заслужил победу»
Вчера, 22:27 3
Каррера: «Это тренерское поражение»
Вчера, 21:51 48
Обсудить
Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:15
Прикольно
Footbolista
Footbolista ответил MALOVAR
вчера в 22:12
Там наоборот было)...
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 18:33
Слышал другое , Дзюба в шунку назвал Божовича 'тренеришкой' за колкость в свой адрес ... смеялась вся команда ... так Дзюба быстро влился в колектив .
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 18:33
теплые слова
Sergus
Sergus
вчера в 18:14
Божович - привет игрочишка, опять как бревно.
Женя Максимов
Женя Максимов ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:11
ALBA BARCELONA 21:
Никак не могу понять,почему Дзюбу особо всюду рекламируют и тут и всюду. Кто он такой-обладатель ЗМ или победитель ЛЧ или мировой гранд,как Месси,Рон,Неймар,Азар,Кейн,Сычев,Погребняк? Непонятно что происходит и для чего для каких целей толкают этого слабого игрока
У сборной России небольшой выбор нападающих, и Дзюба пока в него входит, отсюда и внимание к нему
MALOVAR
MALOVAR
вчера в 18:10
Манчини проводил Луческу словами: и тебе тренеришка удачи
MALOVAR
MALOVAR ответил Sergus
вчера в 18:07
эта команда выдала один из лучших матчей года,так вас даже Лейпсиг не возил
Kerri
Kerri
вчера в 18:05
Хорошо подколол!
RDeanW
RDeanW ответил Sergus
вчера в 18:01
Sergus:
Дзюба нашел себе команду по способностям, полупердивную, склонную к договорнякам.
пусть и такая, но после зенита и это повышение
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:52
))))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 17:40
Божович встретил со словами,-Здорово,деревяшка!)
la-respect0
la-respect0
вчера в 17:29
Дзюбе лучше будет с сербом,пока дела у бомжей не наладятся)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:22
Никак не могу понять,почему Дзюбу особо всюду рекламируют и тут и всюду.
Кто он такой-обладатель ЗМ или победитель ЛЧ или мировой гранд,как Месси,Рон,Неймар,Азар,Кейн,Сычев,Погребняк?
Непонятно что происходит и для чего для каких целей толкают этого слабого игрока
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил vka1970
вчера в 17:04
vka1970:
Фанат Зенита негодует Фанат Зенита страшно зол По Лиге чемпов он тоскует Но всё испортил Дзюба лол.
Еще немного, и я поверю в мистику!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 17:03
Встретил со слезами на глазах.
drug01
drug01
вчера в 16:54
Божович тренер от бога......
loko7
loko7
вчера в 16:53
Дзюба ну прямо герой тура, а чтобы было если бы его гол стал победным.
vka1970
vka1970
вчера в 16:46
Фанат Зенита негодует
Фанат Зенита страшно зол
По Лиге чемпов он тоскует
Но всё испортил Дзюба лол.
Александр Уваров
Александр Уваров ответил Sergus
вчера в 16:45
Sergus:
Дзюба нашел себе команду по способностям, полупердивную, склонную к договорнякам.
И по уму)
Юррыч
Юррыч
вчера в 16:44
Дзюба и соврет, много ли с него возьмешь?
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 16:44
Встретились 2 одиночества!!!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 16:42
Много сегодня Дзюбы, любимца спартачей.
Sergus
Sergus
вчера в 16:41
Дзюба нашел себе команду по способностям, полупердивную, склонную к договорнякам.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100