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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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«Спартак» передал Кубок Премьер-Лиги в офис организации

вчера, 16:59

Действующий чемпион России «Спартак» отдал свой прошлогодний кубок в офис РФПЛ на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе организации:

«„Спартак“ передал кубок в РФПЛ в пятницу. Это ежегодная технология, сейчас его нужно будет приготовить к следующему чемпиону».

По итогам 27 туров чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице с 57 очками и опережает «Спартак» на 7 пунктов, однако у «красно-белых» остается матч в запасе.

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 23:43
«спартак» передал Кубок Премьер-Лиги в офис организации

Вот, что значит не иметь трофеи на вечное хранение в клубе, как у ПФК ЦСКА!!!
Палыч82
Палыч82 ответил МапС
вчера в 20:26
МапС:
Думаю, что ненадолго!
Я вам плюсик поставил, чтоб совсем грустно не было
Юррыч
Юррыч
вчера в 20:14
Спартак, похоже, скоро в пердив уйдет.
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
вчера в 19:43
Jeck Denielse:
«Локомотив-Белогорье» тоже почаще вас ЛЧ брал.....
Белогорье уже давно называется Белгорьем, а Зенит С-Пб за деньги с нуля с бледным Камехо даже в финал Суперлиги попал, обыграв Факел (Н. Уренгой) и Динамо сужасным судейством.

Такой спорт не нужен.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил фанат джигурды
вчера в 19:38
фанат джигурды:
Великий Зенит- это только казанский в волейболе.
«Локомотив-Белогорье» тоже почаще вас ЛЧ брал.....
фанат джигурды
фанат джигурды ответил Jeck Denielse
вчера в 19:30
Jeck Denielse:
Не рановато ли....... Локо ещё играть с Великим Зенитом...Амбициозным Краснодаром....и неуступчивым тульским "АртёмНалом".................. Может Спартак ещё чемпионом будет......чего кубок туда сюда таскать........
Великий Зенит- это только казанский в волейболе.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 19:22
НУ ЧЁ, СПАРТАЧИ, ЗАПАСАЙТЕСЬ ТЕРПЕНИЕМ - ЕЩЕ 16 ЛЕТ ЖДАТЬ! БУГАГА
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
вчера в 18:59
Опять придется ждать 16 лет! ха-ха
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:48
Не рановато ли.......

Локо ещё играть с Великим Зенитом...Амбициозным Краснодаром....и неуступчивым тульским "АртёмНалом"..................

Может Спартак ещё чемпионом будет......чего кубок туда сюда таскать........
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 18:39
Это копия, настоящий уже в Ливерпуле.
Igo0rek
Igo0rek ответил ermak6848
вчера в 18:34
Хахаха орнул с шутки))
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:29
Поди "похудел" Кубок России
( поговаривают на зубные коронки кто - то стёр металл...)
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
вчера в 18:18
Спартаку не по зубам такие кубки, сначала пусть Тосно обыграют.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 18:17
Не по Сеньке шапка!
Багор
Багор
вчера в 18:17
Купили за много, отдают даром.
Бутсы
Бутсы ответил ziborock
вчера в 18:13
ziborock:
Сказал болела команды, которая кроме Кубка короля Таиланда ничего не выигрывала, ну если не брать в расчет 1-ую, 2-ую и 3-ю лигу! И чем ниже лига, тем свежее трофей)))
Очередная копия Славнова, он к славному клубу Ротору не имеет никакого отношения, как и к Волгограду.
Pozitivs
Pozitivs
вчера в 18:12
Врядли больше его получит.
mat73
mat73
вчера в 18:12
На время дали подержать потрогать полюбоваться, через пару недель обратно заберём!
ziborock
ziborock ответил Шеф спартака
вчера в 18:11
Шеф спартака:
Еще кубок соли спартаку постоянно нужен.
У Зенита даже Кубков ФНЛ всего 4....за 90 лет)))
cadmiy
cadmiy
вчера в 18:10
Этот кубок не для проигрвших 7-0 в ЛЧ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:09
Какой кубок..........

Когда Сельдяков стробоскоп отдаст ???
ziborock
ziborock ответил Юррыч
вчера в 18:09
Юррыч:
Для спартака ближе кубок ФНЛ, но он ему пока не покоряется.
Сказал болела команды, которая кроме Кубка короля Таиланда ничего не выигрывала, ну если не брать в расчет 1-ую, 2-ую и 3-ю лигу! И чем ниже лига, тем свежее трофей)))
Не спартак
Не спартак
вчера в 18:08
Постоянно покупать этот кубок даже фидун не в состоянии.
МапС
МапС
вчера в 18:08
Думаю, что ненадолго!
Семьнуль команда
Семьнуль команда
вчера в 18:07
Это слишком серьезный кубок, дается только раз в 16 лет спартаку.
Шеф спартака
Шеф спартака ответил Юррыч
вчера в 18:05
Юррыч:
Для спартака ближе кубок ФНЛ, но он ему пока не покоряется.
Еще кубок соли спартаку постоянно нужен.
Юррыч
Юррыч
вчера в 18:04
Для спартака ближе кубок ФНЛ, но он ему пока не покоряется.
ziborock
ziborock
вчера в 17:46
Ярцеву 70 в этом году, а Романцеву в следующем 65! Сдали ненадолго)))
Snake Plissken
Snake Plissken ответил ziborock
вчера в 17:42
ziborock:
Пора бы уже его Спартаку на вечное хранение передать, так как больше красно-белых (10 раз) чемпионат России никто и близко не выигрывал!!!
Берегут для более достойного кандидата
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 17:41
Ох, даже представить страшно этого с поизволения сказать нового обладателя трофея. После блистательного прошлого чемпионства Спартака, ярких побед ЦСКА, и вот, теперь, убогий, замшелый футбол от железной дороги.... Мда, куда российский футбол катится??? А Шпалычу, надо просто почаще пересматривать игру с Атлетико, может чему-то и научится у славного Д.Симеоне.
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