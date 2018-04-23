«спартак» передал Кубок Премьер-Лиги в офис организации

Действующий чемпион России «Спартак» отдал свой прошлогодний кубок в офис РФПЛ на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе организации:

«„Спартак“ передал кубок в РФПЛ в пятницу. Это ежегодная технология, сейчас его нужно будет приготовить к следующему чемпиону».

По итогам 27 туров чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте в турнирной таблице с 57 очками и опережает «Спартак» на 7 пунктов, однако у «красно-белых» остается матч в запасе.

Быть или не быть, вот в чем вопрос... Чемпионская интрига в РФПЛ