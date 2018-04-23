Ледяхов: «Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу»

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал победу над «Спартаком».

«Мы планировали так сыграть — очень внимательно в обороне и, по возможности, контратаковать. Получилось очень неплохо, особенно в первом тайме. Мы защищались, перекрывали зоны, потом два-три раза вышли в хорошую атаку и два гола успели забить.

Это нормально, что „Спартак“ поджимал нас в концовке. Проигрывающая команда идёт вперёд отыгрываться, но времени оставалось мало. Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу», - сказал Ледяхов.