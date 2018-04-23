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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
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Ледяхов: «Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу»

вчера, 21:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал победу над «Спартаком».

«Мы планировали так сыграть — очень внимательно в обороне и, по возможности, контратаковать. Получилось очень неплохо, особенно в первом тайме. Мы защищались, перекрывали зоны, потом два-три раза вышли в хорошую атаку и два гола успели забить. 

Это нормально, что „Спартак“ поджимал нас в концовке. Проигрывающая команда идёт вперёд отыгрываться, но времени оставалось мало. Я видел, что ребята горели результатом. Думаю, они не отдали бы победу», - сказал Ледяхов.

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Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 22:57
Унизили спартак надолго и порадовали всю страну.
Навзир
Навзир
вчера в 22:26
С победой Терек!!! Игорю удачи на посту тренера!!!
cska1948
cska1948
вчера в 22:01
Ахмат с заслуженной победой! Отдельное поздравление Ледяхову! думаю, он больше всех рад этой победе.
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