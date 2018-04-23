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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

У Таски подозрение на повреждение мышц правого бедра

вчера, 22:30
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Спартака» Сердар Таски получил повреждение в матче с «Ахматом». Сообщается, что у футболиста подозрение на повреждение приводящей группы мышц правого бедра. Точный диагноз будет поставлен завтра.

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Kerri
Kerri
вчера в 23:46
Здоровья ему!
wingback
wingback
вчера в 22:38
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