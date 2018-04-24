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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧитаЧита -:- Логотип футбольный клуб Динамо Брл (Барнаул)Динамо Брл---
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир -:- Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

«Ювентус» рассматривает кандидатуру Карреры

сегодня, 00:09

«Ювентус» заинтересован в услугах главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Сообщается, что Каррера рассматривается боссами туринского клуба как основной кандидат на смену Массимилиано Аллегри, который летом может возглавить «Челси».

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Все комментарии
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 03:55
А что? У Эмери весьма неплохо дела пошли после Спартака)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:17
Его еще из "Спартака" не уволили.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 02:59
Они серьезно? Да на фоне Аллегри, Конте и того же Чиро Феррары, Массимо Каррера самый настоящий физрук! Ладно, у руководства Старой Синьоры еще есть время, чтобы принять мудрое решение)
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
сегодня в 01:52
А между тем

спартак 1-3 Атлетик
Атлетик 1-3 Леванте
***************
спартак 2-6 Леванте????
rrromochka
rrromochka
сегодня в 01:35
раздувают слухи и панику... 66 вам!!! Спартак - Чемпион!!!
Педро тарасовский
Педро тарасовский
сегодня в 01:11
В поражениях спартака виноваты судья Вилков, Ювентус и отсутствие выкатного поля на закрывашке.
мяч квадратный
мяч квадратный
сегодня в 00:58
Какая жирная утяра
Gahi
Gahi
сегодня в 00:53
Ах вот причина всех бед Спартака в последних играх. Ювентус голову задурманил со своим предложением.
Требл Ювентуса
Требл Ювентуса
сегодня в 00:51
Ну тогда требл не за горами.
Kerri
Kerri
сегодня в 00:47
Ну и зачем он нужен!
Слайш
Слайш
сегодня в 00:32
даже после сегодняшней игры? )) да ладно )
Сантус
Сантус
сегодня в 00:21
Каррера это кто?
Юррыч
Юррыч
сегодня в 00:20
А Реал и Барселона набьют друг другу морды за кареру, его давно запомнили по семи голам.
wingback
wingback
сегодня в 00:20
Будет негров сгонять с пальм, если на севере сапога есть пальмы и негры...
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 00:17
Такая сказочная утка, но уже во матча спартака смеяться надоело.
Sully
Sully ответил MALOVAR
сегодня в 00:16
MALOVAR:
не,будет Шальке и питерцев на место ставить)))
это навряд ли))
MALOVAR
MALOVAR ответил Sully
сегодня в 00:15
не,будет Шальке и питерцев на место ставить)))
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:14
Вот откуда все беды ,Италия у одних ,Юве у других..
Sully
Sully
сегодня в 00:13
будет носить мешок с мячами?
cska-78
cska-78
сегодня в 00:13
Смешно :)
311
311
сегодня в 00:13
Третью игру уже рассматривают и ржут!)
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