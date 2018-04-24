«Ювентус» рассматривает кандидатуру Карреры

«Ювентус» заинтересован в услугах главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Сообщается, что Каррера рассматривается боссами туринского клуба как основной кандидат на смену Массимилиано Аллегри, который летом может возглавить «Челси».
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«Ювентус» заинтересован в услугах главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Сообщается, что Каррера рассматривается боссами туринского клуба как основной кандидат на смену Массимилиано Аллегри, который летом может возглавить «Челси».