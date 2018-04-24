Павлюченко: «Сегодня „Спартак“ был без Глушакова, и что?»

Экс-нападающий «Спартака» Роман Павлюченко поддержал бывшую команду после поражения от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Друзья, надо любить тех футболистов, которые сегодня в команде, ведь они в прошлом сезоне принесли чемпионство. Не надо команду сегодня поливать грязью, надо просто быть с командой. И я много слышу негатива в адрес Глушакова, сегодня команда была без него, и что?

И я знаю, что болельщики „Спартака“, независимо от результата, будут всегда с командой. Давайте любить „Спартак“ таким, каков он есть», — написал Павлюченко в своём «твиттере».