Коларов: «Мы не фокусировались на Месси и не должны фокусироваться на одном Салахе»

Защитник «Ромы» Александар Коларов поделился ожиданиями от первой встречи с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы играли против „Барселоны“ как против команды, мы не фокусировались на Месси. Играя таким образом, мы можем добиться больших успехов.

Мы не сможем выиграть этот матч, остановив только одного игрока. Нам нужно сосредоточиться на всей команде. „Ливерпуль“ – это не только Салах. У этого клуба есть множество хороших футболистов. Они очень быстры, и „Роме“ будет нужно уделить внимание каждой мелочи».

Коларов также хорошо отозвался о стадионе «Энфилд», где состоится первая встреча между командами.