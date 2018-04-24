  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Коларов: «Мы не фокусировались на Месси и не должны фокусироваться на одном Салахе»

сегодня, 04:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21:45 Не начался

Защитник «Ромы» Александар Коларов поделился ожиданиями от первой встречи с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов:

«Мы играли против „Барселоны“ как против команды, мы не фокусировались на Месси. Играя таким образом, мы можем добиться больших успехов.

Мы не сможем выиграть этот матч, остановив только одного игрока. Нам нужно сосредоточиться на всей команде. „Ливерпуль“ – это не только Салах. У этого клуба есть множество хороших футболистов. Они очень быстры, и „Роме“ будет нужно уделить внимание каждой мелочи».

Коларов также хорошо отозвался о стадионе «Энфилд», где состоится первая встреча между командами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Жоржиньо: «Игроком интересуются 4 или 5 клубов»
Сегодня, 16:09 0
Федерация футбола Италии подтвердила переговоры с Анчелотти
Сегодня, 14:44 2
Джеррард надеется, что матч «Ливерпуль» - «Рома» обойдется без происшествий
Сегодня, 14:21 2
Миньоле: «Я не думаю о том, что может произойти летом»
Сегодня, 13:23 1
Бывший тренер сборной Бельгии обвинил отца Куртуа в «сливе» состава команды перед матчами
Сегодня, 12:51 2
Альбиоль: «Если мы выиграем Скудетто, то не сможем выйти из дома в течение месяца»
Сегодня, 11:53 4
Обсудить
Все комментарии
Liver1892
Liver1892
сегодня в 09:06
парни, мне седня плохой сон приснился, что Ливерпуль выиграет всего 3-2
ВааС
ВааС
сегодня в 08:26
Аргентинскую блоху опекать не надо,пещеход никуда не уйдет)))
амурец
амурец
сегодня в 07:38
но за Салахом надо пристально приглядывать
nahan
nahan
сегодня в 07:24
Правильно, каждый игрок Ливера опасен.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 07:16
Я вообще не понимаю на что надеются игроки Ромы и Ливерпуля. Если даже кто то из них и пройдёт дальше,то там их будет ждать Реал-продажная и шансы на успех будут равны нулю. Так что Коларову лучше не о Салахе думать,а молиться всем богам чтобы Бавария выбила продажных из ЛЧ )
Gahi
Gahi
сегодня в 05:06
Зря ты так Коларов это будет вашей большой ошибкой он же Салах лучший игрок АПЛ а с ним особенно нужно плотно играть. Время покажет кто будет прав. Ждем зрелищной и красивой игры. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100