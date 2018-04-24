Стротман: «Я никогда не вёл переговоры с „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман заявил, что не вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед» во времена Дэвида Мойеса и Луи ван Гала:

«Нет, нет. Я никогда ни с кем не говорил. Об этом всегда ходило много слухов, но я всегда вёл переговоры только с „Ромой“. Были клубы, которые проявляли ко мне интерес, но такое всегда случается. Они говорили, что интересуются мной, но ничего не предпринимали, так что это ничем не закончилось, и я очень рад, что выбрал „Рому“».

Недавно появилась новость о том, что Стротман стал главной трансферной целью «Интера».