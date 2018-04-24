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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Стротман: «Я никогда не вёл переговоры с „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 06:35

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман заявил, что не вёл переговоры с «Манчестер Юнайтед» во времена Дэвида Мойеса и Луи ван Гала:

«Нет, нет. Я никогда ни с кем не говорил. Об этом всегда ходило много слухов, но я всегда вёл переговоры только с „Ромой“. Были клубы, которые проявляли ко мне интерес, но такое всегда случается. Они говорили, что интересуются мной, но ничего не предпринимали, так что это ничем не закончилось, и я очень рад, что выбрал „Рому“».

Недавно появилась новость о том, что Стротман стал главной трансферной целью «Интера».

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Все комментарии
anyway
anyway
сегодня в 11:07
Странно что почти никто не вел с ним серьезных переговоров...
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 09:07
В Англии тебя убьют
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 06:42
Хороший игрок, но всё же после хрустальный, сколько он в Роме лечился, оно и к лучшему что в МЮ не оказался
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