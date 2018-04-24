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Хендерсон: «Если сыграем с „Ромой“ так, как играли против „Сити“, то сможем выйти в финал»

сегодня, 06:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21:45 Не начался

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы»:

«Это важнейший момент сезона, но будем надеяться, что для нас это только начало. Тренер проделал блестящую работу после своего назначения. Нам просто надо продолжать упорно трудиться и стараться прогрессировать.

Мы сумели пережить расставание с Коутиньо. Наша тройка нападения показывает выдающуюся игру. Все ребята играют здорово. Противостояние с соперником вроде „Ромы“ – это серьёзное испытание. Но если мы сыграем так, как играли против „Ман Сити“, то, можем пробиться в финал ЛЧ.

Однако этот матч будет отличаться от игры против „Ман Сити“. В этом сезоне нам приходилось искать аргументы против самых разных команд, и мы их находили. Необходимо быть максимально подготовленными, создавать моменты и реализовывать их».

Хендерсон также отдельно высказался о своём одноклубнике Мохамеде Салахе.

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 10:02
Должны проходить Рому
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:21
Я думаю Рома на выезде сыграет в ничью дома победит
ndedov
ndedov
сегодня в 09:07
Матч будет на ножах, как говорят. Интереснейшее блюдо ждет нас сегодня.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:22
Ливер попытается в первые минут двадцать,обрушить на Рому шквал атак и пробить её.(если получится,то первый матч за ними).
Гальтара
Гальтара
сегодня в 07:58
Вы не сможете сыграть так же - судей заваливших МС не будет
nahan
nahan
сегодня в 07:21
Ливерпуль имеет все шансы на финал и испортить могут только сами.
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