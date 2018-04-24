Хендерсон: «Если сыграем с „Ромой“ так, как играли против „Сити“, то сможем выйти в финал»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Ромы»:

«Это важнейший момент сезона, но будем надеяться, что для нас это только начало. Тренер проделал блестящую работу после своего назначения. Нам просто надо продолжать упорно трудиться и стараться прогрессировать.

Мы сумели пережить расставание с Коутиньо. Наша тройка нападения показывает выдающуюся игру. Все ребята играют здорово. Противостояние с соперником вроде „Ромы“ – это серьёзное испытание. Но если мы сыграем так, как играли против „Ман Сити“, то, можем пробиться в финал ЛЧ.

Однако этот матч будет отличаться от игры против „Ман Сити“. В этом сезоне нам приходилось искать аргументы против самых разных команд, и мы их находили. Необходимо быть максимально подготовленными, создавать моменты и реализовывать их».

Хендерсон также отдельно высказался о своём одноклубнике Мохамеде Салахе.