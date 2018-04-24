Ван Дейк: «Джеко? Все знают результат матча с „Барселоной“, но я никого не боюсь»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк перед первым матчем с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов поделился ожиданиями от противостояния с нападающим римлян Эдином Джеко:

«Ранее мне не доводилось играть против Джеко, но все знают результат ответного матча „Ромы“ и „Барселоны“. У римлян очень хорошая команда, и мы должны быть готовы к этому. Я не боюсь никого. Стиль игры „Ливерпуля“ отличается от стиля „Ромы“».

Напомним, главным арбитром матча «Ливерпуль» - «Рома» будет рефери из Германии Феликс Брих.