Клопп: «Салах быстро почувствует, что игроки „Ромы“ больше не его одноклубники»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что Мохамед Салах должен серьезно настроиться на полуфинальное противостояние Лиги чемпионов с «Ромой», его бывшей командой:

«Итальянские защитники известны тем, что не проводят дружеские встречи. Так что Мо достаточно быстро почувствует, что они больше не его одноклубники.

Он может себя проявить, и мне не нужно ему об этом говорить. Сам всё понимает. Скажу ему всё, что хочу, с глазу на глаз.

Всё прекрасно, но сезон еще не закончен, осталось много дел».

Команды рассудит немецкий арбитр Феликс Брих.