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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Кэйхилл: «Я очень удивлюсь, если „Челси“ позволят подняться на четвертое место»

сегодня, 08:45

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл сильно сомневается, что «синим» удастся попасть в первую четверку команд Премьер-Лиги, что позволит сыграть в Лиге чемпионов:

«Ни в коем случае не хочу выглядеть пессимистом, но матчи уже заканчиваются, а наши соперники очень сильны. Так что если нам позволят подняться выше, я очень, очень удивлюсь.

Разница в очках велика, в наших же силах одержать победу в своих матчах. Мы добились хорошего результата в Бернли, надо продолжать».

«Тоттенхэм» сейчас опережает «Челси» на пять пунктов. В запасе у команд остается четыре поединка.

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Все комментарии
Inside91
Inside91
сегодня в 14:16
Шпоры после слитого кубка морально разбиты , так что просто не сбавляйте обороты.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил борька
сегодня в 13:54
Кто про что,а грязный все про баню...
The Frei
The Frei
сегодня в 12:18
До конца АПЛ 6 туров, а отставание от 4 строчки 5 очков. Надежда умирает последней.

Кстати о "Птичках", в прямом смысле этого слова, на 4 позиции ТТХ, кто как не Шпоры под конец сезона лажануть может? Этож ТТХ.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 11:25
Я согласен с защитником Челси Кэйхилл
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:41
думаю этого уже не получитья
FERIS
FERIS
сегодня в 10:03
Теперь занять четвёртое место поможет разве что чудо.
борька
борька
сегодня в 09:03
Все покупается,скупается, абрач чукотыч , если нужно, то скупит матчи🔨😀👢
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