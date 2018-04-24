Кэйхилл: «Я очень удивлюсь, если „Челси“ позволят подняться на четвертое место»

Защитник «Челси» Гари Кэйхилл сильно сомневается, что «синим» удастся попасть в первую четверку команд Премьер-Лиги, что позволит сыграть в Лиге чемпионов:

«Ни в коем случае не хочу выглядеть пессимистом, но матчи уже заканчиваются, а наши соперники очень сильны. Так что если нам позволят подняться выше, я очень, очень удивлюсь.

Разница в очках велика, в наших же силах одержать победу в своих матчах. Мы добились хорошего результата в Бернли, надо продолжать».

«Тоттенхэм» сейчас опережает «Челси» на пять пунктов. В запасе у команд остается четыре поединка.