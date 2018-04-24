Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи оказывался в символической команде недели в Лиге Европы, но уже в другой день мог выдать провальный матч. Футболист признается, что в этом сезоне играет нестабильно:

«Мой сезон был похож на сезон „Арсенала“ в целом — взлеты и падения. В последнее время я выступаю неплохо.

Я благодарен клубу за возможность здесь играть. А играть хочу там, где я счастлив. Здесь я счастлив. Тем более почти всегда оказываюсь в стартовом составе, когда в хорошем состоянии.

На критику не обращаю излишне много внимания, если этого не требуется. Я сам свой самый большой критик. Просто некоторые люди очень любят говорить о негативных вещах.

В своей голове я будто прокручиваю фильм. Это могут быть эпизоды из предыдущих игр или образы того, как я борюсь за мяч. Это помогает мне сосредоточиться на матче».