  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Мустафи: «Мой сезон был похож на сезон „Арсенала“ в целом — взлеты и падения»

сегодня, 09:09

Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи оказывался в символической команде недели в Лиге Европы, но уже в другой день мог выдать провальный матч. Футболист признается, что в этом сезоне играет нестабильно: 

«Мой сезон был похож на сезон „Арсенала“ в целом — взлеты и падения. В последнее время я выступаю неплохо.

Я благодарен клубу за возможность здесь играть. А играть хочу там, где я счастлив. Здесь я счастлив. Тем более почти всегда оказываюсь в стартовом составе, когда в хорошем состоянии.

На критику не обращаю излишне много внимания, если этого не требуется. Я сам свой самый большой критик. Просто некоторые люди очень любят говорить о негативных вещах.

В своей голове я будто прокручиваю фильм. Это могут быть эпизоды из предыдущих игр или образы того, как я борюсь за мяч. Это помогает мне сосредоточиться на матче».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент Жоржиньо: «Игроком интересуются 4 или 5 клубов»
Сегодня, 16:09 0
Федерация футбола Италии подтвердила переговоры с Анчелотти
Сегодня, 14:44 2
Джеррард надеется, что матч «Ливерпуль» - «Рома» обойдется без происшествий
Сегодня, 14:21 2
Миньоле: «Я не думаю о том, что может произойти летом»
Сегодня, 13:23 1
Бывший тренер сборной Бельгии обвинил отца Куртуа в «сливе» состава команды перед матчами
Сегодня, 12:51 2
Альбиоль: «Если мы выиграем Скудетто, то не сможем выйти из дома в течение месяца»
Сегодня, 11:53 4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100