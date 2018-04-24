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Паллотта: «Владелец „Ливерпуля“ жаловался, что переплатил за Салаха»

сегодня, 11:17

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что в момент перехода полузащитника Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» владелец мерсисайдского клуба Джон Уилльям Генри посчитал, что сделка оказалась слишком дорогостоящей. Трансфер египтянина обошелся «красным» в 43 млн евро без учета бонусов.

«Он жаловался: „Мы переплатили? Думаю, что переплатили“. Я ответил, что угощу его обедом.

Теперь же можно сказать, что это была невероятная сделка. Проблема была в том, что к моменту, когда в наш клуб пришел Мончи, Салах уже хотел уйти. По контракту оставался всего год, так что если бы мы затянули, то не получили бы ничего.

Мохамед очень хотел вернуться в Премьер-Лигу, чтобы доказать свои способности в первую очередь самому себе. У него получилось».

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Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 14:02
думаю сейчас он так не считает
Artuom
Artuom
сегодня в 13:59
пфффф...

Вот если бы Палотта это сообщил сразу после трансфера, то это бы показывало что в клубе действительно были уверены что Салах сможет прибавить и ещё лучше играть чем в Роме.

А это слова уже после целого сезона отличной игры которую не ожидали... Палотта и сам не ожидал такой прыти, постфактум все мы ванги...
nahan
nahan
сегодня в 12:46
Получается, что не доплатили еще...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 11:43
А за ван Дейка Генри считает что не переплатили?
anyway
anyway
сегодня в 11:32
Это еще что, вон некоторые местные "болельщики" ливерпуля жаждали отставки клоппа осенью, едва команда сыграла пару матчей в ничью
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 11:27
Сейчас видать на "седьмом небе"! Не хило так "переплатил" 43...Салах сейчас в три раза дороже!
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