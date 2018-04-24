Паллотта: «Владелец „Ливерпуля“ жаловался, что переплатил за Салаха»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что в момент перехода полузащитника Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» владелец мерсисайдского клуба Джон Уилльям Генри посчитал, что сделка оказалась слишком дорогостоящей. Трансфер египтянина обошелся «красным» в 43 млн евро без учета бонусов.

«Он жаловался: „Мы переплатили? Думаю, что переплатили“. Я ответил, что угощу его обедом.

Теперь же можно сказать, что это была невероятная сделка. Проблема была в том, что к моменту, когда в наш клуб пришел Мончи, Салах уже хотел уйти. По контракту оставался всего год, так что если бы мы затянули, то не получили бы ничего.

Мохамед очень хотел вернуться в Премьер-Лигу, чтобы доказать свои способности в первую очередь самому себе. У него получилось».