Паллотта: «Владелец „Ливерпуля“ жаловался, что переплатил за Салаха»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что в момент перехода полузащитника Мохамеда Салаха в «Ливерпуль» владелец мерсисайдского клуба Джон Уилльям Генри посчитал, что сделка оказалась слишком дорогостоящей. Трансфер египтянина обошелся «красным» в 43 млн евро без учета бонусов.
«Он жаловался: „Мы переплатили? Думаю, что переплатили“. Я ответил, что угощу его обедом.
Теперь же можно сказать, что это была невероятная сделка. Проблема была в том, что к моменту, когда в наш клуб пришел Мончи, Салах уже хотел уйти. По контракту оставался всего год, так что если бы мы затянули, то не получили бы ничего.
Мохамед очень хотел вернуться в Премьер-Лигу, чтобы доказать свои способности в первую очередь самому себе. У него получилось».
Вот если бы Палотта это сообщил сразу после трансфера, то это бы показывало что в клубе действительно были уверены что Салах сможет прибавить и ещё лучше играть чем в Роме.
А это слова уже после целого сезона отличной игры которую не ожидали... Палотта и сам не ожидал такой прыти, постфактум все мы ванги...
Вот если бы Палотта это сообщил сразу после трансфера, то это бы показывало что в клубе действительно были уверены что Салах сможет прибавить и ещё лучше играть чем в Роме.
А это слова уже после целого сезона отличной игры которую не ожидали... Палотта и сам не ожидал такой прыти, постфактум все мы ванги...