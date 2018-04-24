Наингголан: «Никто не ожидал, что мы дойдем до полуфинала Лиги чемпионов»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».



«Я думаю, что определенные игры дают вам мотивацию сами по себе. Например, матч против „Барселоны“ дал нам дополнительную силу. Надеюсь, что подобное мы почувствуем в игре с „Ливерпулем“.



Многие ожидали от нас более удачного выступления в Серии А, и я согласен с ними, но никто не думал, что мы дойдем до полуфинала Лиги чемпионов. Я не могу сказать, что в целом мы удовлетворены сезоном, но мы до сих пор преследуем свои цели».

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