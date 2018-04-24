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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
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Наингголан: «Никто не ожидал, что мы дойдем до полуфинала Лиги чемпионов»

сегодня, 11:31
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома21:45 Не начался

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Я думаю, что определенные игры дают вам мотивацию сами по себе. Например, матч против „Барселоны“ дал нам дополнительную силу. Надеюсь, что подобное мы почувствуем в игре с „Ливерпулем“. 

Многие ожидали от нас более удачного выступления в Серии А, и я согласен с ними, но никто не думал, что мы дойдем до полуфинала Лиги чемпионов. Я не могу сказать, что в целом мы удовлетворены сезоном, но мы до сих пор преследуем свои цели».

«Волки» в «красном»

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Все комментарии
nahan
nahan
сегодня в 12:45
Похоже, что они даже сами не ожидали.
ndedov
ndedov
сегодня в 12:21
Получилось супер и неожиданно.
Liver1892
Liver1892
сегодня в 12:00
алкаш и куряга, епта чтоб тебе ногу оторвали
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:53
Удачи Роме .
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