Павлюченко: «„Локомотив“ – это единственный клуб, который шёл ровно»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мыслями о чемпионской гонке в РФПЛ.



«Если брать весь чемпионат, то „Локомотив“ – это, наверное, единственный клуб, который шёл ровно. И они достаточно хорошо сыграли со своими конкурентами – с „Зенитом“, „Спартаком“. Сейчас у них две ничьи подряд, у игроков чувствуется нервозность, но я почему-то уверен в „Локомотиве“. Всё-таки там не два-три очка отрыв, а больше, у них ещё есть право на ошибку. Думаю, Юрий Палыч соберёт игроков, а „Локомотив“ никому не отдаст чемпионство.



Несмотря на последние неудачи, всё-таки думаю, что „Спартак“ займёт второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что „Спартак“ вылетел из Кубка, – это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы. Но если быть честным, то „Спартак“ провёл не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без „Спартака“ – это, наверное, не тот финал», — сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России».