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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
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Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
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Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
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18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Павлюченко: «„Локомотив“ – это единственный клуб, который шёл ровно»

сегодня, 11:42

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился мыслями о чемпионской гонке в РФПЛ.

«Если брать весь чемпионат, то „Локомотив“ – это, наверное, единственный клуб, который шёл ровно. И они достаточно хорошо сыграли со своими конкурентами – с „Зенитом“, „Спартаком“. Сейчас у них две ничьи подряд, у игроков чувствуется нервозность, но я почему-то уверен в „Локомотиве“. Всё-таки там не два-три очка отрыв, а больше, у них ещё есть право на ошибку. Думаю, Юрий Палыч соберёт игроков, а „Локомотив“ никому не отдаст чемпионство.

Несмотря на последние неудачи, всё-таки думаю, что „Спартак“ займёт второе место в РФПЛ. По-другому я не могу ответить. То, что „Спартак“ вылетел из Кубка, – это, конечно, трагедия для клуба. Я был на трибуне, видел, как болельщики поддерживали команду, как хотели победы. Но если быть честным, то „Спартак“ провёл не очень яркую игру, хотя и владел преимуществом. Довели до серии пенальти, а это лотерея. Финал без „Спартака“ – это, наверное, не тот финал», — сказал Павлюченко в эфире программы «Футбол России».

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Все комментарии
Дед Мазая
Дед Мазая
сегодня в 16:37
Если бы Спартак не продул Уралу и Ахмату, то проваливший чемпионат (реально проваливший) Спартак был бы вровень с ровно проведшим весь чемпионат Локомотивом? А если бы еще не сомнительное удаление Самедова в первом круге с Локо, то Спартак был бы и вовсе впереди всех...
Все лидеры играют просто бездарно...
CTAPbIU
CTAPbIU
сегодня в 16:35
Началось. Кто следующий после Павлюченко?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Палыч82
сегодня в 13:45
Учитывая возраст защиты и в следующим тоже вряд ли...
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Багор
сегодня в 13:22
Багор:
ЦСКА всё равно станет чемпионом.
Если ты Гинеру денег займешь, на работу с судьями . У тебя много денег ?
Parovoznic
Parovoznic ответил Jimmy Jimmy
сегодня в 13:21
Jimmy Jimmy:
Шел то ровно, а игры тоже никакой.
Конечно, станет! Всенепременнейше!
Когда-нибудь...
Kerri
Kerri
сегодня в 13:04
Нормальный финал. Неожиданный, но нормальный.
Палыч82
Палыч82 ответил Багор
сегодня в 12:22
Багор:
ЦСКА всё равно станет чемпионом.
Станет. Может быть в году следующем
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 12:13
Шел то ровно, а игры тоже никакой.
Багор
Багор
сегодня в 12:07
ЦСКА всё равно станет чемпионом.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:59
Ровно, как паровоз по рельсам)...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:45
ПРОСТО СПАРТАК ДУТЫЙ ЧЕМПИОН !
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