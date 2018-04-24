Альбиоль: «Если мы выиграем Скудетто, то не сможем выйти из дома в течение месяца»

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль рассказал о том, как неаполитанские болельщики ждут завоевания Скудетто.



«У болельщиков невероятное желание заполучить Скудетто, все очень возбуждены. В Неаполе просто сумасшедшая среда. Если мы выиграем Скудетто, то не сможем выйти из дома в течение месяца.



Неаполитанские жители любят футбол. Было бы здорово, если бы мы завоевали титул чемпионов через месяц».

Напомним, что «Наполи» обыграл «Ювентус» в матче 35-го тура Серии А, тем самым вплотную приблизился к туринской команде в таблице.