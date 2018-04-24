Бушманов: «Сергей Еременко пока себя никак не проявил, чтобы его вызывать в молодежку»

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов заявил, что полузащитник «Спартака-2» Сергей Еременко пока себя не проявил и имеет мало опыта, чтобы попасть в молодежную национальную команду.



«Мы следим за всеми игроками, которые по возрасту подходят молодежной сборной, в том числе и за Еременко. Но о качестве пока говорить рано: он моложе, у нас старший возраст - 1996 год рождения, это существенная разница, ведь ребята уже играют на взрослом уровне в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге, а у Сергея, насколько я понимаю, такой практики пока недостаточно. В будущем все зависит от него, от того, как он будет прогрессировать: мы смотрим - как только кто-то себя хорошо проявит, мы обращаем на него внимание, независимо от фамилии. Но у Еременко я пока этих проявлений не заметил», - сказал Бушманов.



Ранее ФИФА подтвердила, что Сергей Еременко теперь может выступать за сборную России.