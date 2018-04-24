  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Бушманов: «Сергей Еременко пока себя никак не проявил, чтобы его вызывать в молодежку»

сегодня, 12:25

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов заявил, что полузащитник «Спартака-2» Сергей Еременко пока себя не проявил и имеет мало опыта, чтобы попасть в молодежную национальную команду. 

«Мы следим за всеми игроками, которые по возрасту подходят молодежной сборной, в том числе и за Еременко. Но о качестве пока говорить рано: он моложе, у нас старший возраст - 1996 год рождения, это существенная разница, ведь ребята уже играют на взрослом уровне в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге, а у Сергея, насколько я понимаю, такой практики пока недостаточно. В будущем все зависит от него, от того, как он будет прогрессировать: мы смотрим - как только кто-то себя хорошо проявит, мы обращаем на него внимание, независимо от фамилии. Но у Еременко я пока этих проявлений не заметил», - сказал Бушманов.

Ранее ФИФА подтвердила, что Сергей Еременко теперь может выступать за сборную России.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Ахмата» считает, что Митришев заслуживает вызова в сборную России
Сегодня, 16:21 2
Вилькер: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру»
Сегодня, 15:20 13
Московские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018
Сегодня, 12:45 2
Павлюченко: «„Локомотив“ – это единственный клуб, который шёл ровно»
Сегодня, 11:42 9
Кавазашвили: «Стыдно за игру „Спартака“»
Сегодня, 11:08 65
Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры во время матча. Оно было больным»
Сегодня, 03:00 46
Обсудить
Все комментарии
Не спартак
Не спартак
сегодня в 13:13
Кто-то же должен сменить Черышева на пиаре.
drug01
drug01
сегодня в 12:27
Будем ждать игру
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100