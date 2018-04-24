Салах получил в дар участок земли в Мекке

Источник сообщает, что власти Саудовской Аравии подарили Мохамеду Салаху, признанному лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Англии, участок земли в священном для мусульман городе Мекка.



Отмечается, что власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии. Также указано на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, на саудовскую молодежь, а также роль футболиста «как посла всех мусульман в Великобритании».



Форвард «Ливерпуля» сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки.