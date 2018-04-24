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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Салах получил в дар участок земли в Мекке

сегодня, 14:18

Источник сообщает, что власти Саудовской Аравии подарили Мохамеду Салаху, признанному лучшим игроком нынешнего сезона в чемпионате Англии, участок земли в священном для мусульман городе Мекка. 

Отмечается, что власти королевства решили выделить земельный участок в подарок Салаху за его выдающиеся спортивные заслуги и рекордные показатели в нынешнем чемпионате Англии. Также указано на позитивное влияние Салаха на арабскую и, в частности, на саудовскую молодежь, а также роль футболиста «как посла всех мусульман в Великобритании».

Форвард «Ливерпуля» сможет сам выбрать участок земли в городской черте Мекки. 

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 16:09
А Мессе в Барселоне подарили земою, в гей столице Европы.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил дурман
сегодня в 16:08
дурман:
Самый дорогой подарок для Салаха. Желаю ему ЗБ и ЗМ, а также дубль в ворота сборной России
Однозначно, самый дорогой подарок! Наверное, как и для любого мусульманина)
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 15:01
почтенно
дурман
дурман
сегодня в 14:58
Самый дорогой подарок для Салаха.
Желаю ему ЗБ и ЗМ, а также дубль в ворота сборной России
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 14:50
Салах оценит.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 14:27
Правильно! Радуй дальше всех! А богатство сами тебе приплывут!
guest dragon
guest dragon
сегодня в 14:20
Круто.
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