Джеррард надеется, что матч «Ливерпуль» - «Рома» обойдется без происшествий

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассчитывает, что сегодня мерсисайдцам и «Роме» в 1/2 финала Лиги чемпионов ничто не помешает сотворить футбольный праздник:

«На мой взгляд, фантастическая игра ждет и „Рому“, и „Ливерпуль“. Оба клуба уважают друг друга и могут рассчитывать на значительную поддержку. Давайте насладимся этим противостоянием и будем рассчитывать, что удовольствие получат все.

Не хотелось бы говорить о каких-то происшествиях после игры. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Пусть это будет фантастический футбольный спектакль, который смогут посетить семьи, а затем спокойно добраться домой.

Жизнь и здоровье людей гораздо важнее, чем футбольный матч сам по себе».

«Волки» в «красном»