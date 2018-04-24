Джеррард надеется, что матч «Ливерпуль» - «Рома» обойдется без происшествий

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард рассчитывает, что сегодня мерсисайдцам и «Роме» в 1/2 финала Лиги чемпионов ничто не помешает сотворить футбольный праздник:
«На мой взгляд, фантастическая игра ждет и „Рому“, и „Ливерпуль“. Оба клуба уважают друг друга и могут рассчитывать на значительную поддержку. Давайте насладимся этим противостоянием и будем рассчитывать, что удовольствие получат все.
Не хотелось бы говорить о каких-то происшествиях после игры. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Пусть это будет фантастический футбольный спектакль, который смогут посетить семьи, а затем спокойно добраться домой.
Жизнь и здоровье людей гораздо важнее, чем футбольный матч сам по себе».