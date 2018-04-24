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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Вилькер: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру»

сегодня, 15:20
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Анхель Вилькер подвел итоги встречи 27-го тура РФПЛ со «Спартаком», в котором грозненцы одержали победу.

«Победа над „Тосно“ придала уверенности. Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с „Локомотивом“. Поэтому верили, что сможем набрать очки. „Ахмат“ всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали „Зенит“, ЦСКА, сейчас обыграли „Спартак“.

Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку. До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице».

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:29
Ага, именно поэтому Вилькер размахивал руками и бил всех по лицу?
Кто кого провоцировал еще.
sir_Alex
sir_Alex ответил LOpp
сегодня в 16:12
LOpp:
это возмутимо! матч нужно переиграть.
Однозначно!)))
Не спартак
Не спартак
сегодня в 15:59
Обоих нужно было удалять, но Вилков сжалился.
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 15:57
Луиска и Луишка очень грубы.
Багор
Багор
сегодня в 15:56
Зулуссы по другому не могут, им как-то нужно выживать в спартаковской среде.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 15:55
Ахмат был хорош
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:37
При нашей толерантности скоро белых придётся оберегать от нападок зулусов.
Интересно, какое слово по отношению к бледнолицым они употребляют?
Короче, расизЬм процветает...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:36
это возмутимо!
матч нужно переиграть.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:34
ВИЛЬКЕР: МЫ ПОЗВОЛИЛИ СПАРТАКУ ПОДНЯТЬСЯ С КОЛЕН, НО ТОЛЬКО НА ЛОКТИ.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Байкал-38
сегодня в 15:34
То фирменный стиль звездный
ДСА
ДСА
сегодня в 15:34
От стыков пока еще не убереглись, но 3 очка серьезное подспорье.
sir-5
sir-5
сегодня в 15:28
Отмщён...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:25
Расисты!
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