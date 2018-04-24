Вилькер: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру»

Защитник «Ахмата» Анхель Вилькер подвел итоги встречи 27-го тура РФПЛ со «Спартаком», в котором грозненцы одержали победу.

«Победа над „Тосно“ придала уверенности. Мы знали, что едем Москву набирать очки. Мы выиграли дома, потом хорошо сыграли с „Локомотивом“. Поэтому верили, что сможем набрать очки. „Ахмат“ всегда играет хорошо против сильных соперников. Мы обыгрывали „Зенит“, ЦСКА, сейчас обыграли „Спартак“.

Что касается единоборств с Зе Луишем и Адриано, они провоцировали меня всю игру. Я был сконцентрирован на ходе поединка и старался не обращать внимания. Иногда отвечал на эмоциях. К сожалению, мне дали четвертую желтую карточку. До конца сезона остается несколько матчей, постараемся подняться повыше в турнирной таблице».