Сборная Нидерландов представила новую экипировку

Национальная команда Нидерландов начинает свой новый путь под руководством Рональда Кумана и в честь этого решила обновить свой гардероб.

Домашняя экипировка выполнена в традиционном оранжевом цвете со светлыми полосками на рукавах. Футболисты наденут белые шорты и оранжевые гетры.

В первый раз в новой форме Нидерланды сыграют 31 мая, это будет товарищеский матч с командой Словакии.

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