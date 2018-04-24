Агент Жоржиньо: «Игроком интересуются 4 или 5 клубов»

Агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо заявил, что игроком интересуются около пяти европейских клубов.



«Мы поговорим о продлении контракта в конце сезона. Сейчас осталось всего четыре игры до конца сезона, не хотим беспокоить игрока прямо сейчас. Учитывая его вклад в результаты команды в нынешнем сезоне, не удивительно, что за ним наблюдают большие клубы.



Сейчас я веду переговоры с четырьмя или пятью клубами, но это значит, что кто-либо из них сделал предложение или что Жоржиньо покинет „Наполи“».