Президент «Ахмата» считает, что Митришев заслуживает вызова в сборную России

Президент «Ахмата» Магомед Даудов считает, что нападающий команды Магомед Митришев заслуживает вызова в сборную России.



«Станислав Саламович хорошо знает игровые качества и потенциал Митришева. Он его тренировал, как вы знаете, а осенью вызывал на подготовительные сборы национальной команды. Зимой Черчесов несколько раз приезжал на тренировки „Ахмата“ на сборах в Турции.



Знаю, Станислав Саламович внимательно следит за потенциальными кандидатами в сборную из нашей команды. Зимой он сказал: у вас есть десять туров, чтобы доказать свою состоятельность. Думаю, Митришев хорошо услышал главного тренера сборной.



В весенней части чемпионата он играет отлично, забивает, становится одним из лидеров. Считаю, у него есть шансы быть приглашённым на контрольные матчи сборной перед чемпионатом мира, а дальше всё зависит от него самого. Главное, продолжать работать также хорошо и усердно».



Напомним, что недавно Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ.