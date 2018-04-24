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Президент «Ахмата» считает, что Митришев заслуживает вызова в сборную России

вчера, 16:21

Президент «Ахмата» Магомед Даудов считает, что нападающий команды Магомед Митришев заслуживает вызова в сборную России.

«Станислав Саламович хорошо знает игровые качества и потенциал Митришева. Он его тренировал, как вы знаете, а осенью вызывал на подготовительные сборы национальной команды. Зимой Черчесов несколько раз приезжал на тренировки „Ахмата“ на сборах в Турции. 

Знаю, Станислав Саламович внимательно следит за потенциальными кандидатами в сборную из нашей команды. Зимой он сказал: у вас есть десять туров, чтобы доказать свою состоятельность. Думаю, Митришев хорошо услышал главного тренера сборной. 

В весенней части чемпионата он играет отлично, забивает, становится одним из лидеров. Считаю, у него есть шансы быть приглашённым на контрольные матчи сборной перед чемпионатом мира, а дальше всё зависит от него самого. Главное, продолжать работать также хорошо и усердно».

Напомним, что недавно Митришев забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ.

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Все комментарии
77rust77
77rust77 ответил ROLENTO
вчера в 22:18
ROLENTO:
Он хоть по-русски говорит? Или только Лээээ-Бэээ по-горному?
    cevin cigan
    cevin cigan ответил ROLENTO
    вчера в 18:35
    ROLENTO:
    Он хоть по-русски говорит? Или только Лээээ-Бэээ по-горному?
    Вообще то в футбол играть нужно,а не пи...ть!
    DonaDonni
    DonaDonni
    вчера в 18:35
    ПРАВИЛЬНО. ТО ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ВЧЕРА ЭТО ПРОСТО КОЛОССССАЛИТИ. ВЫ СВЕРХ ЧЕЛОВЕКИ. ВЫ ЛЬВЫЫЫЫ, ТИГРЫЫЫЫЫЫЫ. ПРОСТО ПАНТЕРРРРЫЫЫЫ.
    ТОЛЬКО ВОТ ВОПРОС, А ЧТО ВЫ ДЕЛАЛИ ВЕСЬ СЕЗОН?СИЛЫ ЭКОНОМИЛИ? С ТАКОЙ НОРДИЧЕСКОЙ ИГРОЙ КАК ВЧЕРА, ВЫ КАК МИНИМУМ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫТЬ НА 6 МЕСТЕ.
    DorianGrey
    DorianGrey ответил ROLENTO
    вчера в 18:28
    ROLENTO:
    Он хоть по-русски говорит? Или только Лээээ-Бэээ по-горному?
    специалист по "горным" языкам нарисовался
    ROLENTO
    ROLENTO
    вчера в 17:14
    Он хоть по-русски говорит? Или только Лээээ-Бэээ по-горному?
    Руслан Мусаеа
    Руслан Мусаеа
    вчера в 17:04
    Вот скажите мне пожалуйста ,чем хуже митришев того же кокорина ? Дзюбу? Заболотного а ? Вот поэтому наша сборная не добивается успехов ,потому ,что такие у нас руководители .... Мы все граждани великой России и все имеют право быть сборной а не тех которые слабые а те которые форме!
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 16:57
    Если сравнивать с Заболотным - это просто чеченский Месси!!!
    El Dassory
    El Dassory
    вчера в 16:46
    Ждём видео с извинениями Черчесова на беговой дорожке.)
    EAGuar As
    EAGuar As
    вчера в 16:29
    Черчесов порешает .
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 16:28
    А почему бы и нет?
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