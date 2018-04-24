Боатенг: «Роналду - игрок мирового класса. Он спортсмен, у которого нет недостатков»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг накануне полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» высказал несколько хвалебных слов в адрес Криштиану Роналду.

«Криштиану - игрок мирового класса. Он спортсмен, у которого нет недостатков. Он может использовать свои обе ноги, голову, Криштиану очень хорошо контролирует мяч, но опасность заключается не только в нем.



Многие футболисты „Реала“ годами играют вместе, а их действия на поле дошли до полного автоматизма. Именно благодаря этому они находятся на вершине все эти годы. Но у нас есть все условия, чтобы обыграть их».