  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Боатенг: «Роналду - игрок мирового класса. Он спортсмен, у которого нет недостатков»

вчера, 17:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Защитник «Баварии» Джером Боатенг накануне полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» высказал несколько хвалебных слов в адрес Криштиану Роналду

«Криштиану - игрок мирового класса. Он спортсмен, у которого нет недостатков. Он может использовать свои обе ноги, голову, Криштиану очень хорошо контролирует мяч, но опасность заключается не только в нем.

Многие футболисты „Реала“ годами играют вместе, а их действия на поле дошли до полного автоматизма. Именно благодаря этому они находятся на вершине все эти годы. Но у нас есть все условия, чтобы обыграть их».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Райт: «Если Салах продолжит в том же духе, у него есть отличные шансы на „Золотой мяч“»
Сегодня, 02:23 0
Фаулер: «99 % болельщиков „Ливерпуля“ перед игрой согласились бы на такой счёт»
Сегодня, 02:06 0
Флоренци: «„Рома“ проявила мужество и смогла сохранить интригу, которая казалась убитой»
Сегодня, 01:51 0
Клопп: «Такого Салаха остановить невозможно»
Сегодня, 01:36 1
Мончи: «За 10 минут до конца „Рома“ была мертва, но теперь у нас есть шанс»
Сегодня, 01:17 2
Де Росси: «Приложим максимум усилий в ответной игре, чтобы выйти в финал»
Сегодня, 00:52 3
Обсудить
Все комментарии
shur
shur ответил Groove000
вчера в 20:11
Groove000:
блин, одни Месси лижут ж0пу, другие Рону...
...вообще то мы безумно любим футбол,а задницу лижут другие,даже не знаю как назвать этих извращенцев!!!
alex1990for
alex1990for
вчера в 19:31
да дохренище недостатков)
Groove000
Groove000
вчера в 19:01
блин, одни Месси лижут ж0пу, другие Рону...
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 18:56
Этот парень знает что говорит(кстати,там нет ничего хвалебного.) Рон и правда лупит с двух ног,лучший в игре головой-это признают даже хейтеры!
Robbaggio
Robbaggio ответил Zidane.5
вчера в 18:48
Еще кто над кем)
Zidane.5
Zidane.5
вчера в 18:10
Боатенг просто глумиться над сепаратистами.))))))
shur
shur
вчера в 17:55
...приятно читать в отличие от каталонских прибауток!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:34
Есть, но они не связаны с футболом)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100