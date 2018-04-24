Болельщики «Ювентуса» поддержали команду баннером

Источник сообщает, что болельщики «Ювентуса» решили поддержать команду.



Перед сегодняшней утренней тренировкой фанаты на поле в Виново вывесили баннер, на котором было написано: «Мы с вами голосом и сердцем, так давайте же победим!»



«Юве» проиграл свой последний матч «Наполи», который состоялся в рамках 35-го тура Серии А. В данный момент «старая синьора» занимает первое место в таблице, однако неаполитанский клуб отстает только на 1 очко. До конца сезона еще четыре тура, но туринцев ожидают тяжелые встречи с «Ромой» и «Интером».