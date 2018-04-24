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Болельщики «Ювентуса» поддержали команду баннером

вчера, 17:36

Источник сообщает, что болельщики «Ювентуса» решили поддержать команду.

Перед сегодняшней утренней тренировкой фанаты на поле в Виново вывесили баннер, на котором было написано: «Мы с вами голосом и сердцем, так давайте же победим!»

«Юве» проиграл свой последний матч «Наполи», который состоялся в рамках 35-го тура Серии А. В данный момент «старая синьора» занимает первое место в таблице, однако неаполитанский клуб отстает только на 1 очко. До конца сезона еще четыре тура, но туринцев ожидают тяжелые встречи с «Ромой» и «Интером». 

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил BESTjuventus10
вчера в 20:16
О да!! Как ты прав!!!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
вчера в 19:33
независимо от того что происходит с Юве, мердосов надо в субботу удавить и смыть в унитаз как обычно. Это стандартная процедура, когда Юве унижает кабинетных выскочек из милана.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Андрей Вишняков
вчера в 19:01
Конечно! У Юве прекрасные болельщики по всему миру! Так как команда достойна этого ! Мы всегда с Юве!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил owl_fake
вчера в 19:00
Долгожданный он может быть для наполи и других клубов серии А ! Для Ювентуса - это уже обычное , привычное дело! Шесть лет к ряду чемпионы страны и три кубка Италии к ряду!!
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
вчера в 18:24
Нужно всегда поддерживать свой клуб, а не как спартачи в матче с Ахматом.
owl_fake
owl_fake
вчера в 17:39
Им самим не надоело? Мечтают о долгожданном чемпионстве?
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