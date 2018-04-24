  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Салах: «Я настроен и дальше отдавать все силы в играх за „Ливерпуль“»

вчера, 17:40

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что ему приятно получить приз лучшему игроку года в АПЛ.

«Эта награда заставляет меня работать еще усерднее. На мне теперь большая ответственность, что немного напрягает, поскольку теперь от меня ждут чего-то необычного в каждой игре. Но это нисколько не пугает. Я настроен и дальше отдавать все силы в играх за „Ливерпуль“ и показывать свой максимум», - сказал Салах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Райт: «Если Салах продолжит в том же духе, у него есть отличные шансы на „Золотой мяч“»
Сегодня, 02:23 0
Фаулер: «99 % болельщиков „Ливерпуля“ перед игрой согласились бы на такой счёт»
Сегодня, 02:06 0
Флоренци: «„Рома“ проявила мужество и смогла сохранить интригу, которая казалась убитой»
Сегодня, 01:51 0
Клопп: «Такого Салаха остановить невозможно»
Сегодня, 01:36 1
Мончи: «За 10 минут до конца „Рома“ была мертва, но теперь у нас есть шанс»
Сегодня, 01:17 2
Де Росси: «Приложим максимум усилий в ответной игре, чтобы выйти в финал»
Сегодня, 00:52 3
Обсудить
Все комментарии
Limb
Limb
вчера в 20:29
Достойный мусульманин.
dzvinka
dzvinka ответил owl_fake
вчера в 19:42
owl_fake:
Ливерпулю повезло, что он не латинос. Шишка не встаёт при одном лишь упоминании Барсы или Реала.
лучше и не скажеш!
Мерсисайдцы
Мерсисайдцы
вчера в 18:58
Так держать Салах!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:27
Боец!
shur
shur
вчера в 18:06
...Салах в отпуске...
owl_fake
owl_fake
вчера в 17:44
Ливерпулю повезло, что он не латинос.
Шишка не встаёт при одном лишь упоминании Барсы или Реала.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100