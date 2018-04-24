Салах: «Я настроен и дальше отдавать все силы в играх за „Ливерпуль“»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах заявил, что ему приятно получить приз лучшему игроку года в АПЛ.

«Эта награда заставляет меня работать еще усерднее. На мне теперь большая ответственность, что немного напрягает, поскольку теперь от меня ждут чего-то необычного в каждой игре. Но это нисколько не пугает. Я настроен и дальше отдавать все силы в играх за „Ливерпуль“ и показывать свой максимум», - сказал Салах.