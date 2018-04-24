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Буффон: «Никаких конфликтов в раздевалке у меня не было»

вчера, 18:09

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опроверг слухи о том, что после проигранного матча «Наполи» он в раздевалке критиковал своих партнеров по команде.

«Это сплетни, которые придумывают после того, как сильные команды без ахиллесовой пяты проигрывают. Они пытаются дестабилизировать обстановку и подорвать единство коллектива. Это нормальное явление, такое случалось в течение моей карьеры. 

Я считаю логичным и правильным противостоять таким явлениям. Никто не может указывать пальцем на кого-то и обвинять его в поражении. Более того, пока я капитан этой команды, такого не случится.

Хотел бы добавить, что Мехди Бенатиа крайне уважительно относится ко всем футболистам команды и связан с нами общей целью».

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Все комментарии
No problem
No problem
вчера в 21:14
Видать Мехди до сих пор прессуют,
после пенки на Васкесе).
Liver1892
Liver1892
вчера в 19:28
когда ты уже уйдёшь, истеричка старая, буффончик
Юррыч
Юррыч
вчера в 19:01
На нет и суда нет.
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