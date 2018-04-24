Буффон: «Никаких конфликтов в раздевалке у меня не было»

Капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон опроверг слухи о том, что после проигранного матча «Наполи» он в раздевалке критиковал своих партнеров по команде.

«Это сплетни, которые придумывают после того, как сильные команды без ахиллесовой пяты проигрывают. Они пытаются дестабилизировать обстановку и подорвать единство коллектива. Это нормальное явление, такое случалось в течение моей карьеры.

Я считаю логичным и правильным противостоять таким явлениям. Никто не может указывать пальцем на кого-то и обвинять его в поражении. Более того, пока я капитан этой команды, такого не случится.

Хотел бы добавить, что Мехди Бенатиа крайне уважительно относится ко всем футболистам команды и связан с нами общей целью».