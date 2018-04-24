Гинер рассказал о будущем Игнашевича и братьев Березуцких

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что защитники команды Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий могут завершить карьеру по окончании этого сезона.

«Вчера мы общались с братьями. Вася и Лёша считают, что пора заканчивать — все-таки уже много времени провели в ЦСКА. Надеюсь, что братья останутся в команде еще на год. Думаю, им будет трудно мне отказать, все-таки уже они провели со мной полжизни. Посмотрим, какой я переговорщик.

Сереже Игнашевичу уже тяжеловато. Думаю, это его последний сезон в карьере».