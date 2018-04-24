  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Гинер рассказал о будущем Игнашевича и братьев Березуцких

вчера, 19:04

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что защитники команды Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий могут завершить карьеру по окончании этого сезона.

«Вчера мы общались с братьями. Вася и Лёша считают, что пора заканчивать — все-таки уже много времени провели в ЦСКА. Надеюсь, что братья останутся в команде еще на год. Думаю, им будет трудно мне отказать, все-таки уже они провели со мной полжизни. Посмотрим, какой я переговорщик.

Сереже Игнашевичу уже тяжеловато. Думаю, это его последний сезон в карьере».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Роман Еременко остается на контракте у ЦСКА
Вчера, 18:21 61
«Волгарь» исключил из команды троих проблемных игроков
23 апреля 4
Дзюба – нужен!
22 апреляСергей Иванов в блоге Чемпионат мира 201846
Дзюба не будет платить за свое участие в матче с «Зенитом»
22 апреля 97
Дзюба играл с «Зенитом» на уколах
22 апреля 43
Агент Фернандеша: «С „Локомотивом“ идут плодотворные переговоры по контракту»
21 апреля 6
Обсудить
Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил artsinalex
вчера в 23:51
artsinalex:
Они и с Игнашом да с Дубовицкими словят, если это будет Ливерпуль.
От такого Ливера и монстры отхватят!
artsinalex
artsinalex ответил cevin cigan
вчера в 23:49
cevin cigan:
Смысл тогда рвать очко и бороться за ЛЧ,если в защите не будет этих ребят? Могут и с Спартаком сравнятся по 7-0!
Они и с Игнашом да с Дубовицкими словят, если это будет Ливерпуль.
tolctoy
tolctoy
вчера в 21:29
Перевожу с Языка гинера на русский.Сколько мне надо-столько и будут играть.А фраза- посмотрим какой из меня переговорщик.Вообще звучит как угроза.
Kerri
Kerri
вчера в 21:18
Еще на сезон надо оставлять!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
вчера в 21:04
Морозовский:
Корчагин Павел: "СМЕНЫ НЕ БУДЕТ!"
.......но мы то здесь!!!
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
вчера в 20:41
Leha-ha50:
ВАся то вообще в полном порядке, нужен молодой и быстрый напарник......Смену надо готовить. Может Чернов заиграет???
Корчагин Павел: "СМЕНЫ НЕ БУДЕТ!"
RIR68
RIR68
вчера в 20:27
Подровнять Лёхе нос под Васин и выпускать каждого на тайм без замены)))
shur
shur
вчера в 20:22
...в России на данный момент,в защите,до 40-а,легко!!! Но в ЛЕ,а тем более в ЛЧ,
поезд ушёл,смогут,но сдохнут на поле.Вполне состоятельные мужики достойные
уважения,наверное устали от футбола,физически и что самое главное-МОРАЛЬНО!!!
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:31
Смысл тогда рвать очко и бороться за ЛЧ,если в защите не будет этих ребят? Могут и с Спартаком сравнятся по 7-0!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:30
Дерево с годами только крепче становится! Пусть играют ещё парк сезонов.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Великолепный
вчера в 19:27
Великолепный:
Думаю братьям будет трудно отказать Евгению Ленноровичу, годик на подменах еще могут помочь, пока новички притрутся к команде!))
ВАся то вообще в полном порядке, нужен молодой и быстрый напарник......Смену надо готовить. Может Чернов заиграет???
Don trambon
Don trambon
вчера в 19:24
женька еврейского понять можно, уйдёт Игнаш, а тут и братья, придётся весь куш с еврокубков тратить на их замену, а это он делать судя по всему не намерен...... а уже пора бы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:22
Если и оставить их, то больше в качестве наставников! Выпускать только в экстренных случаях и тянуть за собой молодёжь!
А Сергею Николаевичу только почёт и уважения! Даже когда из Локо ушёл, то повёл себя мужиком (тогда руководство Локо прокосячило)! Таких мало в нашем футболе!
SHMEL
SHMEL
вчера в 19:13
Нужно сначала найти нужных и полезных именно для ЦСКА игроков обороны,прежде чем отпускать всю троицу сразу.Думаю правильное решение.
Суеверный
Суеверный
вчера в 19:11
Допустим у Сергея Игнашевича проблем с работой не будет. Он самый эрудированный в составе не только клуба. Такие люди нарасхват. Березуцким работы в ЦСКА всегда хватит. Или по их выбору. А вообще всегда жаль прощаться хотя и понимаешь что нет ничего вечного.
Физручини
Физручини
вчера в 19:09
Гинер пока не купит двух защитников - парней не отпустит. А он никогда не купит двух защитников! АХАХАХА)))
Великолепный
Великолепный
вчера в 19:08
Думаю братьям будет трудно отказать Евгению Ленноровичу, годик на подменах еще могут помочь, пока новички притрутся к команде!))
cska-78
cska-78
вчера в 19:07
Братья сезон еще точно потянут, но в любом случае надо наигрывать молодых!
Багор
Багор
вчера в 19:05
Нужно остаться Березуцким и поиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100