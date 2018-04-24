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Дани Алвес объяснил свои слова о возвращении в «Барселону»

вчера, 19:39

Защитник ПСЖ Дани Алвес объяснил свои слова о том, что он готов вернуться в «Барселону» «хоть завтра».

«Я возвращаюсь в „Барселону“? Ребята, расслабьтесь. Я знаю, что по мне скучает команда, а также мадридские СМИ, но эта история окончена, хотя она и была очень приятной.

Когда я говорил, что готов вернуться хоть завтра, то таким образом демонстрировал любовь к этому клубу. В то же время я очень счастлив в ПСЖ, где меня ждет новый вызов».

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Все комментарии
No problem
No problem
вчера в 21:12
спрыгнул с тапочек балабольник.
Каталонская школа.
shur
shur
вчера в 20:40
...зачем ему вечная борьба с Реалом,нервы,нагрузки,горечь поражения,когда в
Парижике всё упаковано,всё наиграно,конкурентов нет,не жизнь,а малина!!!
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 19:47
Зря кончено Барса опустила Дани Алвеса в свое время() да еще и свободным агентом)
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:46
Чего вы ждали от типичного барсука? Забавный персонаж...однако.
Artuom
Artuom
вчера в 19:45
Ну вот, а то Майкл59ru уже начал грязью поливать и выдумывать будто Алвес просится в Барсу обратно))
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