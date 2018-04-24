Дани Алвес объяснил свои слова о возвращении в «Барселону»

Защитник ПСЖ Дани Алвес объяснил свои слова о том, что он готов вернуться в «Барселону» «хоть завтра».

«Я возвращаюсь в „Барселону“? Ребята, расслабьтесь. Я знаю, что по мне скучает команда, а также мадридские СМИ, но эта история окончена, хотя она и была очень приятной.

Когда я говорил, что готов вернуться хоть завтра, то таким образом демонстрировал любовь к этому клубу. В то же время я очень счастлив в ПСЖ, где меня ждет новый вызов».