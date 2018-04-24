Манолас: «Мы обыграли „Барселону“, можем обыграть и „Ливерпуль“»

Защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что его команде по силам пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы обыграли „Барселону“, почему мы не можем обыграть „Ливерпуль“? Я уверен, что все возможно, если в это верить. Нам предстоит сложный поединок с „Ливерпулем“, но мы готовы», - сказал Манолас.