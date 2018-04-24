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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Манолас: «Мы обыграли „Барселону“, можем обыграть и „Ливерпуль“»

вчера, 20:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что его команде по силам  пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы обыграли „Барселону“, почему мы не можем обыграть „Ливерпуль“? Я уверен, что все возможно, если в это верить. Нам предстоит сложный поединок с „Ливерпулем“, но мы готовы», - сказал Манолас.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:32
Ливер то посилнее Барселоны. Ливер - Барселона 4-0.
la-respect0
la-respect0
вчера в 21:08
Барса Вальверде слабее Ливерпуля Клоппа.О чем ты , Костян?))
Artuom
Artuom
вчера в 20:51
Результат с Барсой сильно превозносить не стоит. Хотели выиграть в полноги, вот и поплатились. Если игроки Ромы после игры с Барсой будут слишком самоуверенны...

При этом есть Ливерпуль... команда которая может как вынести любого, так и проиграть любому... Хотя в этом сезоне они чуть более стабильны чем в предыдущих.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 20:30
мда... ну Ливер по настрою на игру это не та Барса которую тыкали носом в Риме во все что плохо пахло :)
GUNS9
GUNS9
вчера в 20:29
Ливер можете завалить и...отсосать
Limb
Limb
вчера в 20:27
Ты идиот манолас. Если сыграть с барсой 10 матчей тотвы проиграете 10 разгромно. В том матче пошло что то не так и поэтому вы выграли. Любой знающий футбол скажет тебе так. Только за исключением глоров трех. НГУ ШИШАНИ И ЗИДАН5. НЕ ГЛОРЫ А ГЛОРИЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ТУПЫЕ
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