Манолас: «Мы обыграли „Барселону“, можем обыграть и „Ливерпуль“»

Защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что его команде по силам пройти «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы обыграли „Барселону“, почему мы не можем обыграть „Ливерпуль“? Я уверен, что все возможно, если в это верить. Нам предстоит сложный поединок с „Ливерпулем“, но мы готовы», - сказал Манолас.
При этом есть Ливерпуль... команда которая может как вынести любого, так и проиграть любому... Хотя в этом сезоне они чуть более стабильны чем в предыдущих.
При этом есть Ливерпуль... команда которая может как вынести любого, так и проиграть любому... Хотя в этом сезоне они чуть более стабильны чем в предыдущих.