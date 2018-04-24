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Гаджиев: «ЦСКА - фаворит в борьбе за второе место»

вчера, 20:13

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о борьбе за вторую строчку в таблице чемпионата России. За три тура до финиша у ЦСКА 51 очко, у «Спартака» – 50, у «Зенита» – 49, у «Краснодара» – 47.

«У нас в футболе случались ситуации, когда, например, ЦСКА выдавал серию из десяти побед, и становился чемпионом, хотя до этого шансы были минимальные. Сейчас сами видите, что происходит со „Спартаком“. Казалось бы, „Урал“ и „Ахмат“ - команды из нижней части турнирной таблицы и в матчах с ними надо набирать очки, хотя бы четыре. Но в итоге не получилось ни одного.

На финиш сезона влияют разные факторы: качество футбола, стабильность выступлений и календарь. По игре сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее конкурентов в борьбе за серебро.  И очков у армейцев больше. Вероятность того, что они станут вторыми, самая большая. „Краснодар“ отстал, плюс ему еще встречаться с „Локомотивом“. Шансы есть и у краснодарцев, но их меньше, чем у „Спартака“, „Зенита“ и ЦСКА».

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Все комментарии
tolctoy
tolctoy ответил mangoх12
сегодня в 00:32
mangoх12:
Какие у Гинера связи если все судьи во главе с Будогосским на зарплате у Федуна ахаа
Да вроде как гинер уволил Будогорского.Или я чего то не знаю.
mangoх12
mangoх12 ответил tolctoy
вчера в 23:55
tolctoy:
С такими связями как у гинера в судейском корпусе я не удивлюсь если цска ещё и станет чемпионом.Что очень не хотелось бы.
Какие у Гинера связи если все судьи во главе с Будогосским на зарплате у Федуна ахаа
Сов Армия
Сов Армия ответил saha100
вчера в 22:59
saha100:
Какое первое место? Вас газовик вынесет вперед ногами
Может и выиграет зенит у цска но уж точно не со счетом 5-1 как у некоторых
tolctoy
tolctoy
вчера в 22:50
С такими связями как у гинера в судейском корпусе я не удивлюсь если цска ещё и станет чемпионом.Что очень не хотелось бы.
Kerri
Kerri
вчера в 22:34
Игра с Зенитом все решает!
cadmiy
cadmiy ответил saha100
вчера в 21:43
saha100:
Какое первое место? Вас газовик вынесет вперед ногами
Так они оба сохраняют шансы на первое место.
saha100
saha100 ответил Не спартак
вчера в 21:08
Какое первое место? Вас газовик вынесет вперед ногами
VIPded
VIPded
вчера в 20:59
Удачи ЦСКА!!!
Не спартак
Не спартак
вчера в 20:39
ЦСКА сохраняет шансы и на первое место.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Ваня лучший
вчера в 20:29
Ваня лучший:
Я бы так не утверждал. Все решится в игре с Зенитом, где очень многое будет зависеть от судейства. Цена "ошибок" в этой игре очень высока. При нормальном судействе ЦСКА не проиграет этому Зениту. При этом ЦСКА устроит и ничья, т.к. 2 последние игры вполне проходимые. Но футбол - это игра , все может быть.
Очень бы хотелось, что бы в этом матче было разыграно серебро и бронза чемпионата! Конечно нам выгодно, что бы Вы в ничейку сгоняли. Но загадывать не буду, пусть останется эта привилегия футболистам решать как сыграть между собой, просто хочу посмотреть красивый футбол! Ну особенно надеюсь на Амкар, Ростов, Динамо!!!
Аденн
Аденн
вчера в 20:17
армейцы будут 4-ми, на большее у Гинерка таньги нет.
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 20:17
Я бы так не утверждал. Все решится в игре с Зенитом, где очень многое будет зависеть от судейства. Цена "ошибок" в этой игре очень высока. При нормальном судействе ЦСКА не проиграет этому Зениту. При этом ЦСКА устроит и ничья, т.к. 2 последние игры вполне проходимые. Но футбол - это игра , все может быть.
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