Гаджиев: «ЦСКА - фаворит в борьбе за второе место»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев поделился мнением о борьбе за вторую строчку в таблице чемпионата России. За три тура до финиша у ЦСКА 51 очко, у «Спартака» – 50, у «Зенита» – 49, у «Краснодара» – 47.

«У нас в футболе случались ситуации, когда, например, ЦСКА выдавал серию из десяти побед, и становился чемпионом, хотя до этого шансы были минимальные. Сейчас сами видите, что происходит со „Спартаком“. Казалось бы, „Урал“ и „Ахмат“ - команды из нижней части турнирной таблицы и в матчах с ними надо набирать очки, хотя бы четыре. Но в итоге не получилось ни одного.

На финиш сезона влияют разные факторы: качество футбола, стабильность выступлений и календарь. По игре сейчас ЦСКА выглядит предпочтительнее конкурентов в борьбе за серебро. И очков у армейцев больше. Вероятность того, что они станут вторыми, самая большая. „Краснодар“ отстал, плюс ему еще встречаться с „Локомотивом“. Шансы есть и у краснодарцев, но их меньше, чем у „Спартака“, „Зенита“ и ЦСКА».