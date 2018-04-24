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А. Егоров: «Удар Гранквиста в голову Витиньо - несчастный случай»

вчера, 21:22
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод из матча 27-го тура РФПЛ, когда защитник «быков» Андреас Гранквист ударил нападающего «армейцев» Витиньо ногой в голову.

«Ситуация пограничная. Нога у Гранквиста идёт снизу вверх, нет такой скорости, агрессии, он смотрит на мяч. Эта ситуация — несчастный случай. Да, он рисковал и за это должен был получать жёлтую карточку. Кровь — это не всегда показатель того, что нарушителя нужно удалять. Но если бы нога Гранквиста шла чуть быстрее или сверху вниз, то это была бы абсолютно другая ситуация — красная карточка вместо жёлтой», — сказал Егоров в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

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Все комментарии
ОЛЛС
ОЛЛС
сегодня в 00:06
Нет претензий к судейству Лапочкина.Вроде бы всё - проехали,но слышать от Егорова такие вещи..... Это получается,что он дает добро на опасную игру футболистам.Он не должен был такое говорить,лучше в таких случаях промолчать,чтобы другим не было повадно.Ведь футболист может услышать такое "добро" и применить его на поле и не рассчитать,надеясь на то,что нога пойдет чуть медленнее или снизу вверх и ошибиться самым страшным образом.
Задача судьи не миндальничать в прямом эфире,а наоборот нагонять ещё большую дисциплину.
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:32
Этот Егоров еще та мр-зь , сколько он ЦСКА убивал..теперь наверх выполз.. Как нога может идти сверху вниз это уже "Какато гэри"

Ваня лучший
Ваня лучший ответил Sem25
вчера в 22:42
Sem25:
Нормально Лапочкин отсудил. На результат игры не повлиял, а забугорные судьи не меньше наших ошибаются. Да, есть проблемы в судействе. Я о них знаю, сам судил...один матч на первенство Москвы Торпедо - Подшипник. Отсудил хорошо...но денег, чтобы продолжить работу, у меня не было))) Повторюсь, трагедии в ошибке Лапочкина нет. На результат он не повлиял, а момент был совсем не очевидным. Мы сами ищем проблему там, где ее нет. Не надо раздувать историю из этого эпизода. Помнится, в Матче Реал-Барселона Марсело умышленно бил локтем Месси. Там крови гораздо больше было, тоже не заметили. И что теперь? Только и можем своих гнобить. И без того проблем в футболе хватпет.
Вроде как ты сам играл и не видишь разницу между ударом ногой ( шипами) в лицо и удар локтем. Количество крови не адекватно тяжести травмы. Гранквист как и Вернблум - одной школы , они не просто жестки, а часто жестоки. В данном случае расчет был на испуг Витиньо. Гранквист периферийным зрением конечно видел Витиньо. Кстати , причем здесь то, что эта ошибка не повлияла на результат. Просто эта ошибка дала понять Гранквисту , что он ничего страшного не сделал. А в следующем матче ( с ЛОКО) теоретически могут после борьбы с ним унести с поля Миранчука ( не дай бог), или Фарфана. Именно в этом суть претензий к судье. Единственный плюс, что Гранквист через 3 игры уезжает домой в Швецию и никого уже не покалечит
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:38
Всем Здоровья !!!
Sem25
Sem25 ответил Байкал-38
вчера в 22:29
Байкал-38:
В живую конечно всё скоротечно, особенно с трибун. И конечно болельщики будут требовать первым делом пенальти, хотя до штрафной был примерно 2-3 метра. Просто Витиньо упал уже в штрафной. А удар реально был ужасный и это как минимум жёлтая или даже красная. В той же Англии где любят давать побороться, за это однозначно красная была бы. Я не беру в расчёт клубные пристрастия, я про наших судей. Как они судят, а потом нелепо мажутся, сразу понимаешь, почему наших нет на чемпионатах Европы и мира! На домашний чемпионат и то взяли потому, что один судья от хозяев нужен! В Иркутске уже три часа ночи! Ливер с Ромой смотрю!
Нормально Лапочкин отсудил. На результат игры не повлиял, а забугорные судьи не меньше наших ошибаются.
Да, есть проблемы в судействе. Я о них знаю, сам судил...один матч на первенство Москвы Торпедо - Подшипник. Отсудил хорошо...но денег, чтобы продолжить работу, у меня не было)))
Повторюсь, трагедии в ошибке Лапочкина нет. На результат он не повлиял, а момент был совсем не очевидным.
Мы сами ищем проблему там, где ее нет. Не надо раздувать историю из этого эпизода. Помнится, в Матче Реал-Барселона Марсело умышленно бил локтем Месси. Там крови гораздо больше было, тоже не заметили. И что теперь? Только и можем своих гнобить. И без того проблем в футболе хватпет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Sem25
вчера в 22:17
Sem25:
Я сказал о том, что было на стадионе. После просмотра эпизода в записи, совершенно другое восприятие. В живую - все иначе. Кстати, на Байкале сейчас который час?
В живую конечно всё скоротечно, особенно с трибун. И конечно болельщики будут требовать первым делом пенальти, хотя до штрафной был примерно 2-3 метра. Просто Витиньо упал уже в штрафной.
А удар реально был ужасный и это как минимум жёлтая или даже красная. В той же Англии где любят давать побороться, за это однозначно красная была бы.
Я не беру в расчёт клубные пристрастия, я про наших судей. Как они судят, а потом нелепо мажутся, сразу понимаешь, почему наших нет на чемпионатах Европы и мира! На домашний чемпионат и то взяли потому, что один судья от хозяев нужен!
В Иркутске уже три часа ночи! Ливер с Ромой смотрю!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RIR68
вчера в 22:02
RIR68:
Хусаинов скажет, что Витиньо сам ударил Гранквиста)))
Ага!!! Витюня хотел Гранквисту головой сломать ногу!!! А почему нет?!?
Sem25
Sem25 ответил Байкал-38
вчера в 22:01
Байкал-38:
А причём тут боковой? В данном моменте он не нужен был! Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом «В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку. Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я». Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045926.shtmlОн всё прекрасно видел, нарушение признал, но посчитал, что мяч у ЦСКА! И что скажешь он не видел последствия этого удара? Всё он видел, он просто не хотел показывать красную или жёлтую, то и то пропуск следующего матча, а это опять возможный скандал типа как со Смоловым!
Я сказал о том, что было на стадионе. После просмотра эпизода в записи, совершенно другое восприятие. В живую - все иначе.
Кстати, на Байкале сейчас который час?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил drug01
вчера в 22:00
drug01:
Теперь Егоров стал своих оправдывать......
А когда было по другому??? Сидят в "Свистке" два сказочника и всеми правдами и неправдами оправдывают судей.
Вообще "Свисток" превратился в унылую трепатню!!! Пол передачи показывают семинары судей, как они тренируются. Может и вместо футбола показывать как футболисты тренируются??? Тайм - тренировка, тайм - футбол.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Sem25
вчера в 21:58
Sem25:
Этот момент произошел перед 211 сектором. Уверяю, всего несколько болельщиков кричали, что это пенальти. Про удаление не говорил никто. Все выглядело как несчастный случай. Но пенальти, по моему мнению, точно надо было ставить. Еще одна проблема для судей была. Боковой, на этой половине поля, находился с противоположной стороны поля, не мог видеть и подсказать главному.
А причём тут боковой? В данном моменте он не нужен был!
Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом

«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1045926.shtml

Он всё прекрасно видел, нарушение признал, но посчитал, что мяч у ЦСКА! И что скажешь он не видел последствия этого удара? Всё он видел, он просто не хотел показывать красную или жёлтую, то и то пропуск следующего матча, а это опять возможный скандал типа как со Смоловым!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:56
А. Егоров: «Удар Гранквиста в голову Витиньо - несчастный случай»
....................................................................................................................
Для Витиньо - случай несчастный.
А для Гранквиста - счастливый.........судейка осчастливил!!!
drug01
drug01
вчера в 21:54
Теперь Егоров стал своих оправдывать......
Ваня лучший
Ваня лучший
вчера в 21:54
Бредит Егоров. Вот оно - наше судейство. "Гранквист смотрел на мяч" Такое может сказать только далекий от футбола человек. У всех людей , а у футболистов тем более есть периферийное зрение и угол обзора от 90 до 120 градусов. Гранквист прекрасно видел Витиньо. Видимо расчет был на испуг. Однозначно красная. Начинается покрывание ляпов судей. Что Будогосский, что Егоров - одна бригада.
RIR68
RIR68
вчера в 21:54
Хусаинов скажет, что Витиньо сам ударил Гранквиста)))
Sem25
Sem25 ответил AmIIIeR89
вчера в 21:50
AmIIIeR89:
Впервые слышу, чтоб скорость движения ноги была показателем цвета показываемой карточки. Забавно - что нужно сделать, чтоб при ударе ногой в лицо, нога двигалась сверху-вниз? В прыжке с развороту втащить, или с каркаса ворот спрыгнуть? Какую-то ересь несет Егоров. Удар в лицо ногой, а рассуждает о каких-то движениях и скорости перемещения ноги в простаренстве
Этот момент произошел перед 211 сектором. Уверяю, всего несколько болельщиков кричали, что это пенальти. Про удаление не говорил никто. Все выглядело как несчастный случай. Но пенальти, по моему мнению, точно надо было ставить. Еще одна проблема для судей была. Боковой, на этой половине поля, находился с противоположной стороны поля, не мог видеть и подсказать главному.
Sergus
Sergus
вчера в 21:47
За любой удар в лицо нужно немедленно выгонять.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:47
Витиньо рост 1.80! Удар был не снизу в верх как утверждает Егоров, а конкретно "тычком" прямо в лицо! А это совсем уже другая история!
Даже посмотрев на фото можно только представить и ужаснуться, что было бы с лицом Витиньо, если удар был бы нанесён с низу в верх, даже и несильно!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:34
Впервые слышу, чтоб скорость движения ноги была показателем цвета показываемой карточки. Забавно - что нужно сделать, чтоб при ударе ногой в лицо, нога двигалась сверху-вниз? В прыжке с развороту втащить, или с каркаса ворот спрыгнуть? Какую-то ересь несет Егоров. Удар в лицо ногой, а рассуждает о каких-то движениях и скорости перемещения ноги в простаренстве
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 21:33
За такое нужно гнать.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 21:31
Несчастный... скорее счастливый для Витиньо случай.
cska-78
cska-78
вчера в 21:31
Безбородов не заморачивался, когда удалял ростовчанина в игре с пищевиком, хотя он тоже смотрел на мяч, а не на спартача!
Юррыч
Юррыч
вчера в 21:31
Несколько странное объяснение, хотя Бурдагосский сказал бы, что всё было в пределах нормы.
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