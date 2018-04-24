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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Фасио: «Еще ничего не потеряно»

вчера, 23:58
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Федерико Фасио прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы забили два гола, но также имели много возможностей и в первом тайме. Надо продолжать бороться.

Мы - спортсмены и будем сражаться до последней секунды. Еще ничего не потеряно. Мы так много работали для этого полуфинала и будем биться до самого конца.

Давайте не будем забывать о том, как мы попали в полуфинал».

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 01:13
Да всё уже потеряно) 2 раза так отскочить не получится.
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 01:06
Ах-ах... Наивный!
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 01:02
множество возможностей в первом тайме? он о чем? из опасных помню косяк Кариуса, когда он отбивал удар Коларова
Kerri
Kerri
сегодня в 00:47
Сейчас не получится!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 00:33
Логика спартака, проиграть с крупным счетом и надеяться на ответный выигрыш.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
сегодня в 00:15
Ливерпуль вас сомнет на контрах без шансов.Это не барса с пристарелыми Месси и жирным Суаресом.За 10 минут укатают если включат 100%.
От такой скорости вы легкие выплевывали и защита падала в обморок.
Барса в 2 раза медленнее Ливерпуля.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:13
Хоть настрой не потеряли-это радует!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:06
тем интересней ответка, ждем!
nurajanm
nurajanm
сегодня в 00:06
Рома и так далеко зашла
С этим и сказка закончена
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