Фасио: «Еще ничего не потеряно»

Защитник «Ромы» Федерико Фасио прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мы забили два гола, но также имели много возможностей и в первом тайме. Надо продолжать бороться.

Мы - спортсмены и будем сражаться до последней секунды. Еще ничего не потеряно. Мы так много работали для этого полуфинала и будем биться до самого конца.

Давайте не будем забывать о том, как мы попали в полуфинал».