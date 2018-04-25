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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.83.65
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Хендерсон: «Подарили два гола „Роме“, это недопустимо в Лиге чемпионов»

сегодня, 00:04
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мне казалось, мы контролировали ход матча, но при этом мы подарили им два гола. Это недопустимо в Лиге чемпионов. Тем не менее считаю, что все сложилось хорошо для нас. Мы поедем в Рим с преимуществом в три гола», - сказал Хендерсон.

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Все комментарии
mcgrigoriy
mcgrigoriy
сегодня в 02:09
НЕ ДАРИЛИ НИЧЕГО, забили тебе заслуженно, жаль что не в первом тайме, трудовые голы!
хендерсон что-то борзо слишком, понятно что победили, но понты рано показывать, поскромее будь...не хочу каркать, салах симпатичен..но не дай бог что с ним, вы же обделаетесь сразу, как сегодня после замены,оч. показательно команда одного игрока.
vastudio
vastudio ответил dzvinka
сегодня в 01:11
dzvinka:
вам в рим не с преимуществом ехать надо, вам в рим с 0-0 в голове ехать надо, ехать забивать надо! ругать не буду, но скажу, фигово контролировали, вы бросили играть концовку как часто бывает когда ведете в несколько мячей. Но конкретно ты Хэндо отыграл хорошо, а вот Ловрену дежурного пинка может выдать смело.
Они тут на форуме сидят?)))))) Им бы ещё перевести на английский)
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:28
Вам подарили....два и в том противостоянии ... два
cadmiy
cadmiy
сегодня в 00:23
Ливерпуль и больше наказывал.
cevin cigan
cevin cigan ответил Dmitriy Q
сегодня в 00:21
Dmitriy Q:
Получается Рома должен забить 2 мяча чтоб был ничья
?
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил cevin cigan
сегодня в 00:19
cevin cigan:
Просто забить один мячик в Риме(вы же не безяицные барсуки?)
Получается Рома должен забить 2 мяча чтоб был ничья
Deville
Deville
сегодня в 00:15
Рома билась до конца и заслужила их.
Liver1892
Liver1892
сегодня в 00:14
мля, Ловрен, ещё там варешку свою смеет открывать на Хэндо, 61иков ему конкретных надо выписать, решил старое вспомнить
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:13
вам в рим не с преимуществом ехать надо, вам в рим с 0-0 в голове ехать надо, ехать забивать надо!
ругать не буду, но скажу, фигово контролировали, вы бросили играть концовку как часто бывает когда ведете в несколько мячей. Но конкретно ты Хэндо отыграл хорошо, а вот Ловрену дежурного пинка может выдать смело.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:12
Просто забить один мячик в Риме(вы же не безяицные барсуки?)
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