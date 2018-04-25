Хендерсон: «Подарили два гола „Роме“, это недопустимо в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«Мне казалось, мы контролировали ход матча, но при этом мы подарили им два гола. Это недопустимо в Лиге чемпионов. Тем не менее считаю, что все сложилось хорошо для нас. Мы поедем в Рим с преимуществом в три гола», - сказал Хендерсон.