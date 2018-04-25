Хендерсон: «Подарили два гола „Роме“, это недопустимо в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Ромой» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Мне казалось, мы контролировали ход матча, но при этом мы подарили им два гола. Это недопустимо в Лиге чемпионов. Тем не менее считаю, что все сложилось хорошо для нас. Мы поедем в Рим с преимуществом в три гола», - сказал Хендерсон.
хендерсон что-то борзо слишком, понятно что победили, но понты рано показывать, поскромее будь...не хочу каркать, салах симпатичен..но не дай бог что с ним, вы же обделаетесь сразу, как сегодня после замены,оч. показательно команда одного игрока.
хендерсон что-то борзо слишком, понятно что победили, но понты рано показывать, поскромее будь...не хочу каркать, салах симпатичен..но не дай бог что с ним, вы же обделаетесь сразу, как сегодня после замены,оч. показательно команда одного игрока.
ругать не буду, но скажу, фигово контролировали, вы бросили играть концовку как часто бывает когда ведете в несколько мячей. Но конкретно ты Хэндо отыграл хорошо, а вот Ловрену дежурного пинка может выдать смело.
ругать не буду, но скажу, фигово контролировали, вы бросили играть концовку как часто бывает когда ведете в несколько мячей. Но конкретно ты Хэндо отыграл хорошо, а вот Ловрену дежурного пинка может выдать смело.