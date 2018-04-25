Семак: «Дзюба не альтруист, чтобы переходить в „Уфу“ просто так»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак выразил сожаление, что клубу не удалось арендовать у «Зенита» нападающего Артема Дзюбу, который в итоге присоединился к тульскому «Арсеналу».

«Конечно, обидно, что не удалось заполучить Дзюбу. Любой игрок уровня Артема помог бы нашей команде двигаться вперед и добиваться результата. Но у нас, к сожалению, не такие финансовые условия, чтобы покупать или брать в аренду таких игроков, как Дзюба. Понятно, что у „Арсенала“ возможностей больше.

Артем же должен тоже зарабатывать деньги. И „Зениту“ выгодно отдать игрока в клуб, который способен покрыть большую часть его зарплаты. Какая-то выгода должна быть у всех сторон. Поэтому, естественно, мы шли последними в списке претендентов. Дзюба не альтруист, чтобы переходить в „Уфу“ просто так. Это абсолютно нормально».