Мончи: «За 10 минут до конца „Рома“ была мертва, но теперь у нас есть шанс»

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:5) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов:

«Тяжёлая ситуация. Мы возлагали большие надежды на эту игру. Результат оставляет желать лучшего, но за 10 минут до конца встречи было ещё хуже. Нас практически уничтожили.

Теперь у „Ромы“ есть шанс. Ситуация всё ещё сложная, но шанс появился, и мы должны использовать его так, как использовали в матче с „Барселоной“. Я всё ещё верю в команду, хоть и знаю, что будет крайне сложно. „Ливерпуль“ знает, на что способна „Рома“, и будет готов ко всему.

При 0:5 „Рома“ была мертва, но эти два гола в концовке вдохнули в нас немного жизни, и мы должны этим воспользоваться. Мы должны продолжать верить. Думаю, болельщики нас поддержат. 90 минут на Олимпийском стадионе против такого „Ливерпуля“ – это будет сложно».