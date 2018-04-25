Клопп: «Такого Салаха остановить невозможно»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы над «Ромой» (5:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов отметил игру форварда «красных» Мохамеда Салаха, который оформил дубль и сделал две результативные передачи:

«Такого Салаха остановить невозможно. Он оказывает огромное влияние на игру. Первый его гол случился после гениального удара. Во втором он продемонстрировал выдающееся мастерство.

Салах проводит невероятный сезон. Это подтвердит каждый. Мы должны помогать ему демонстрировать такой футбол. Очень рады, что заполучили такого игрока».