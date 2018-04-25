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Флоренци: «„Рома“ проявила мужество и смогла сохранить интригу, которая казалась убитой»

сегодня, 01:51
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци прокомментировал гостевое поражение от «Ливерпуля» (2:5) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Мы потеряли свою игру после первых 30 минут и были практически покойниками, но „Ливерпуль“ всё-таки не добил нас. Проявив мужество и характер „Рома“ с гордостью сохранила интригу, которая казалась уже убитой. Спастись будет тяжело, но впереди целый матч перед глазами наших болельщиков, и мы постараемся добиться чего-то значимого.

Понимаем, что это будет сложнее, чем матч с „Барселоной“, поскольку у „Ливерпуля“ другие характеристики, но мы должны сжать зубы и постараться показать отличный футбол. Оставим все сожаления позади. Могу пообещать болельщикам, что мы будем отплёвываться кровью за футболку „Ромы“, и на следующей неделе нас будет ждать совсем другой матч».

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