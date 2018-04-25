Стракан: «Салах только в этом сезоне начал показывать уровень Месси и Роналду»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 2 мяча в ворота «Ромы» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (5:2) и отдал 2 результативные передачи. Бывший игрок и наставник сборной Шотландии Гордон Стракан оценил нынешний уровень 25-летнего египтянина:

«Сегодня он был на уровне Месси и Роналду. Но нужно, чтобы такое говорили на протяжении четырёх или пяти лет. Салах только сейчас начал показывать что-то в стиле Месси.

Салах левша, это знают все. Но он может обыграть вас так, а потом иначе, и если вы дадите ему слишком много свободы справа, он накажет вас, как показал это в матче с „Ромой“, отдав одну из своих голевых передач».