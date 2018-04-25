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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Стракан: «Салах только в этом сезоне начал показывать уровень Месси и Роналду»

сегодня, 02:45
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 2 мяча в ворота «Ромы» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (5:2) и отдал 2 результативные передачи. Бывший игрок и наставник сборной Шотландии Гордон Стракан оценил нынешний уровень 25-летнего египтянина:

«Сегодня он был на уровне Месси и Роналду. Но нужно, чтобы такое говорили на протяжении четырёх или пяти лет. Салах только сейчас начал показывать что-то в стиле Месси.

Салах левша, это знают все. Но он может обыграть вас так, а потом иначе, и если вы дадите ему слишком много свободы справа, он накажет вас, как показал это в матче с „Ромой“, отдав одну из своих голевых передач».

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Все комментарии
nahan
nahan
сегодня в 09:17
Салах уже сегодня лучший.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:38
Первый кандидат на ЗМ!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:40
Пора ему Золотой мяч давать
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