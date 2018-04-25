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Клопп: «Люди считают, что замена Салаха привела к пропущенным голам? Пускай, нет проблем»

сегодня, 03:05
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал замену форварда Мохамеда Салаха на 75-й минуте первой встречи с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов (5:2). Египтянин оформил дубль в матче и сделал две голевые передачи, но был заменён на Дэнни Ингса при счёте 5:0. Позже «Рома» смогла отыграть два мяча.

«Если кто-то желает сказать, что два пропущенных гола – это моя ошибка, потому что я убрал с поля нападающего, то у меня нет с этим никаких проблем. Пускай.

Не думаю, что после 5:0 мы так же хорошо играли в пас, но Мохамед бежал за каждой из передач, и мы не хотели, чтобы он получил травму».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:25
снять Салаха было верным решением... но вот выход Ингса... ниочем. Надо было либо сразу Клавана выпускать, либо даже Клайна и уплотнять защиту и полузащиту..
nahan
nahan
сегодня в 09:16
Поражает уверенность Клоппа, которая, кстати, передается и его подопечным.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 06:17
Офонореть наколотили
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 03:34
Все правильно - Салаха нужно беречь.
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