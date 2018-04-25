Клопп: «Люди считают, что замена Салаха привела к пропущенным голам? Пускай, нет проблем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал замену форварда Мохамеда Салаха на 75-й минуте первой встречи с «Ромой» в полуфинале Лиги чемпионов (5:2). Египтянин оформил дубль в матче и сделал две голевые передачи, но был заменён на Дэнни Ингса при счёте 5:0. Позже «Рома» смогла отыграть два мяча.

«Если кто-то желает сказать, что два пропущенных гола – это моя ошибка, потому что я убрал с поля нападающего, то у меня нет с этим никаких проблем. Пускай.

Не думаю, что после 5:0 мы так же хорошо играли в пас, но Мохамед бежал за каждой из передач, и мы не хотели, чтобы он получил травму».