Вейналдум: «Салах делает результат в ключевые моменты игры»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум после победы над «Ромой» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов (5:2) выразил восхищение игрой одноклубника Мохамеда Салаха, отличившегося дублем и двумя результативными передачами:

«Очень здорово иметь Салаха в команде. Особенно в такой его форме. Он делает результат в ключевые моменты игры. Он постоянно забивает либо отдаёт голевой пас. Стиль игры Салаха создаёт угрозу воротам соперника и помогает его товарищам по команде лучше проявлять себя на поле».