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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Вейналдум: «Салах делает результат в ключевые моменты игры»

сегодня, 07:54
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум после победы над «Ромой» в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов (5:2) выразил восхищение игрой одноклубника Мохамеда Салаха, отличившегося дублем и двумя результативными передачами:

«Очень здорово иметь Салаха в команде. Особенно в такой его форме. Он делает результат в ключевые моменты игры. Он постоянно забивает либо отдаёт голевой пас. Стиль игры Салаха создаёт угрозу воротам соперника и помогает его товарищам по команде лучше проявлять себя на поле».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:21
ну ты то тоже отлично вошел в игру, в очень важный момент помог развернуть игру в центре в правильную сторону - молодцом! порадовал меня своей игрой после выхода на поле!
Artuom
Artuom ответил ndedov
сегодня в 09:09
ndedov:
Хватит его обожествлять то, первый сезон только показывает себя, а что будет дальше, не понять. Ему еще далеко до великих игроков прошлого и современности.
Первый сезон на высшем уровне, но прогрессирует Салах уже не первый сезон. И в словах кстати нету обожествления, констатация факта - сейчас Мо в супер форме.
ndedov
ndedov
сегодня в 08:16
Хватит его обожествлять то, первый сезон только показывает себя, а что будет дальше, не понять. Ему еще далеко до великих игроков прошлого и современности.
nahan
nahan
сегодня в 08:15
Как же вовремя его подписали!
Gahi
Gahi
сегодня в 08:07
Нужно отметить и тренера Клоппа который по новому раскрыл Салаха и его талант.
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