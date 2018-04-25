В конце апреля будет представлена униформа волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что униформа волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года будет представлена 29-30 апреля во время работы Парка футбола в Екатеринбурге.

«Презентация униформы волонтеров пройдет 29-30 апреля в Парке футбола в Екатеринбурге при участии Марселя Десайи.

Практически завершен первый и самый важный этап подготовки волонтеров, базовая подготовка завершена. Далее у нас функциональные и объектовые тренинги», - отметил Сорокин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стартовал финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018.