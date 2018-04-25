  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

В конце апреля будет представлена униформа волонтеров ЧМ-2018 в Екатеринбурге

сегодня, 10:11

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что униформа волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года будет представлена 29-30 апреля во время работы Парка футбола в Екатеринбурге.

«Презентация униформы волонтеров пройдет 29-30 апреля в Парке футбола в Екатеринбурге при участии Марселя Десайи.

Практически завершен первый и самый важный этап подготовки волонтеров, базовая подготовка завершена. Далее у нас функциональные и объектовые тренинги», - отметил Сорокин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге стартовал финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В Екатеринбурге стартовал финальный этап подготовки волонтеров ЧМ-2018
Сегодня, 09:51 0
Жилберту Силва и Наталья Водянова сыграют в благотворительном матче во Владивостоке
Сегодня, 09:08 1
Украина не примет участия в конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве
Вчера, 16:01 32
В Москве открылась выставка, посвященная 95-летию ЦСКА
Вчера, 15:49 32
«Спартак» выбит из гонки
23 апреляСергей Иванов в блоге Оценочные суждения54
«Спартак» проиграл «Ахмату» на «Открытие Арене»
23 апреля 652
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100