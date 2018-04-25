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Генсек ФИФА подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества

сегодня, 10:24

По данным из источника, генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура подозревается в нарушении кодекса этики организации.

Генсек подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года. Члены группы ФИФА по оценке заявок на ЧМ-2026 обнаружили семейную связь между генсеком организации, полное имя которой Фатма Самба Диуф Самура, и послом марокканской заявки, бывшим футболистом «Ливерпуля» сенегальцем Эль Хаджи Диуфом.

«Процесс выбора страны, которая примет чемпионат мира 2026 года, настолько справедлив, объективен и прозрачен, насколько это может быть продемонстрировано публикацией тендерных книг, всех документов и системы подсчета очков. Оценка целевой группы основывается на четких и объективных критериях, и ее доклад будет обнародован, чтобы гарантировать полную прозрачность процесса. Президент ФИФА Джанни Инфантино не участвует в этом процессе и не будет участвовать в голосовании конгресса.

Обвинения клеветнического характера неприемлемы, особенно когда они поступают в середине процесса выбора страны-хозяйки, когда должны преобладать спокойствие, чувство ответственности и уважении», - прокомментировали обвинения в ФИФА.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 10:42
Опять наглосаксы мутят...(((
Арбалет
Арбалет
сегодня в 10:35
Американсий суд оценит его причастность.
violent
violent
сегодня в 10:32
ето тянет на 6 лет
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