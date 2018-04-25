В Сеть попали фотографии новой формы «Милана»

В Сети появились фотографии новой формы «Милана» на следующий сезон. Новый технический спонсор Puma подготовила традиционный домашний комплект формы для «россонери». С 1998 по 2018 годы форму «Милану» неизменно производил Adidas.
Больше фотографий можно посмотреть по ссылке.
Ранее сообщалось, что появились фотографии новой формы «Ньюкасла» на сезон 2018/19.
Больше похоже на чёрта, нежели льва, что довольно логично, поскольку одним из прозвищ клуба является "Дьяволы".
Больше похоже на чёрта, нежели льва, что довольно логично, поскольку одним из прозвищ клуба является "Дьяволы".
НАПРИМЕР, КРАСНЫЕ ПОЛОСКИ ЗАМЕНИТЬ НА СИНИЕ !
НУ ИЛИ ЧЁРНЫЕ НА БЕЛЫЕ...
НАПРИМЕР, КРАСНЫЕ ПОЛОСКИ ЗАМЕНИТЬ НА СИНИЕ !
НУ ИЛИ ЧЁРНЫЕ НА БЕЛЫЕ...