В Сеть попали фотографии новой формы «Милана»

В Сети появились фотографии новой формы «Милана» на следующий сезон. Новый технический спонсор Puma подготовила традиционный домашний комплект формы для «россонери». С 1998 по 2018 годы форму «Милану» неизменно производил Adidas.

⚠️ BREAKING: Puma AC Milan 18-19 Home kit leaked: https://t.co/Ew1XEhdNiN — Footy Headlines (@Footy_Headlines) 25 апреля 2018 г.

Больше фотографий можно посмотреть по ссылке.



Ранее сообщалось, что появились фотографии новой формы «Ньюкасла» на сезон 2018/19.