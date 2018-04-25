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В Сеть попали фотографии новой формы «Милана»

сегодня, 13:37

В Сети появились фотографии новой формы «Милана» на следующий сезон. Новый технический спонсор Puma подготовила традиционный домашний комплект формы для «россонери». С 1998 по 2018 годы форму «Милану» неизменно производил Adidas.

Больше фотографий можно посмотреть по ссылке.

Ранее сообщалось, что появились фотографии новой формы «Ньюкасла» на сезон 2018/19.

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Все комментарии
RUSTY8
RUSTY8 ответил DEIVID
сегодня в 16:11
DEIVID:
Как можно льва с чертом перепутать?
если черт с гривом можно перепутать
Vain
Vain
сегодня в 15:58
Самый лучший вариант был и у Интера, и у Милана с толстыми черными полосами и широкой просторной футболкой под заправ. Как же осточертел этот слим-фит стайл.
DEIVID
DEIVID ответил Ozabot
сегодня в 15:34
Ozabot:
Имхо, Милану бы посвежее и побрутальнее что-нибудь. Мне очень нравится вот этот концепт одного итальянского дизайнера. https://www.behance.net/gallery/45965015/AC-Milan-Fantasy-Concept
Полная ху... Черный верх вообще ни о чем. Полосы должны быть по всей длине футболки, это классика.
DEIVID
DEIVID ответил RUSTY8
сегодня в 15:29
RUSTY8:
и что этот лев означает?!!
Как можно льва с чертом перепутать?
witynchik
witynchik
сегодня в 15:21
какой то бред!!!
Abbath
Abbath ответил RUSTY8
сегодня в 15:16
RUSTY8:
я ваще-то про рукава
Странно,но на тех фотографиях, к которым ведет ссылка в данной новости, такого нет.
Больше похоже на чёрта, нежели льва, что довольно логично, поскольку одним из прозвищ клуба является "Дьяволы".
RUSTY8
RUSTY8 ответил VIPded
сегодня в 15:03
VIPded:
Это вааще не лев... Это нечто адское! Гореть всем соперникам жарким пламенем! )))
могет он дальний родственник этого льва, и АСМ собрался в АПЛ
VIPded
VIPded ответил RUSTY8
сегодня в 15:00
RUSTY8:
я ваще-то про рукава
Это вааще не лев... Это нечто адское! Гореть всем соперникам жарким пламенем! )))
Ozabot
Ozabot ответил RUSTY8
сегодня в 14:57
RUSTY8:
я ваще-то про рукава
Выглядит так, будто китайцы начали торговать рекламной площадью на форме. Скоро Милан будет выглядит как гоночный автомобиль.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 14:56
Имхо, Милану бы посвежее и побрутальнее что-нибудь. Мне очень нравится вот этот концепт одного итальянского дизайнера. https://www.behance.net/gallery/45965015/AC-Milan-Fantasy-Concept
Kerri
Kerri
сегодня в 14:48
Симпатично!
RUSTY8
RUSTY8 ответил Abbath
сегодня в 14:45
Abbath:
Ничего не означает. Просто логотип фирмы.
я ваще-то про рукава
Abbath
Abbath ответил RUSTY8
сегодня в 14:36
RUSTY8:
и что этот лев означает?!!
Ничего не означает. Просто логотип фирмы.
Abbath
Abbath
сегодня в 14:34
А фотографий нового руководства и тренера, случаем, нет?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:22
МОГЛИ БЫ И ОСНОВАТЕЛЬНЕЕ ДИЗАЙН ПОМЕНЯТЬ...
НАПРИМЕР, КРАСНЫЕ ПОЛОСКИ ЗАМЕНИТЬ НА СИНИЕ !
НУ ИЛИ ЧЁРНЫЕ НА БЕЛЫЕ...
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 14:10
и что этот лев означает?!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:00
Классика жанра.
VIPded
VIPded
сегодня в 13:44
Ещё надо бы новую Игру и новые Достижения!!! Форза, россонери!!!
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