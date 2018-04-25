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Кордоба: «Самару ждет настоящий латиноамериканский праздник»

сегодня, 14:05

Бывший защитник «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба заявил, что болельщики сборной Колумбии по футболу устроят настоящий латиноамериканский праздник в Самаре во время чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе колумбийцы сыграют с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).

«Насколько мне известно, колумбийские болельщики уже выкупили более 60 тыс. билетов и собираются приехать в Россию. Люди очень хотят принять участие в этом первенстве. Сейчас вся Колумбия только и живет ожиданием чемпионата мира по футболу в России. В Самаре я увидел хорошее отношение к латиноамериканским игрокам, добрых и отзывчивых людей, и я уверен, что когда сборная Колумбии по футболу и колумбийские болельщики приедут в Самару, то город ждет настоящий латиноамериканский праздник.

Вся работа, которую провели организаторы по подготовке к чемпионату мира по футболу, принесет очень плодотворные результаты. Я вижу, что не только Самара, но и вся Россия буквально дышит футболом в ожидании праздника. Без сомнений могу сказать, что Россия проведет прекрасный чемпионат мира и никаких проблем во время проведения первенства не будет».

Ранее Кордоба отметил, что нападающий «Монако» Радамель Фалькао будет главной звездой национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года в России. 

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Все комментарии
Уфимский бомжеконедракон парижский
Уфимский бомжеконедракон парижский ответил Знатог
сегодня в 16:31
Знатог:
А сколько травы в Самаре будет!?
Наши все равно их перепьют!
sir_Alex
sir_Alex ответил Знатог
сегодня в 15:27
Знатог:
А сколько травы в Самаре будет!?
Море!
Знатог
Знатог
сегодня в 14:32
А сколько травы в Самаре будет!?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:16
https://pp.userapi.com/c844723/v844723039/389c8/pKFjRz-cxDQ.jpg
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