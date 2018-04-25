Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также встретился с Ибрагимовичем

Легендарный бразильский нападающий Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также лично повидался с нападающим американской команды Златаном Ибрагимовичем.

"We should play together man… too much kilos!”



Ronaldo meets Zlatan Ibrahimovic... pic.twitter.com/MDEfCyfCEP — ESPN FC (@ESPNFC) 25 апреля 2018 г.

Напомним, что Ибрагимович присоединился к клубу из МЛС в марте этого года.