Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также встретился с Ибрагимовичем

Легендарный бразильский нападающий Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также лично повидался с нападающим американской команды Златаном Ибрагимовичем.
Напомним, что Ибрагимович присоединился к клубу из МЛС в марте этого года.
Легендарный бразильский нападающий Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также лично повидался с нападающим американской команды Златаном Ибрагимовичем.
Напомним, что Ибрагимович присоединился к клубу из МЛС в марте этого года.
Сборной Бразилии крайне не хватает новых Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Карлоса, Кафу...
Смотришь на нынешнюю сборную и понимаешь - оскудела земля бразильская на таланты! раз два и обчелся...
Сборной Бразилии крайне не хватает новых Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Карлоса, Кафу...
Смотришь на нынешнюю сборную и понимаешь - оскудела земля бразильская на таланты! раз два и обчелся...