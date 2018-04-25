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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также встретился с Ибрагимовичем

сегодня, 16:11

Легендарный бразильский нападающий Роналдо побывал в гостях у «Лос-Анджелес Гэлакси», а также лично повидался с нападающим американской команды Златаном Ибрагимовичем

Напомним, что Ибрагимович присоединился к клубу из МЛС в марте этого года. 

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Все комментарии
Club Atlético de Madrid
Club Atlético de Madrid
сегодня в 17:06
Настоящий Роналдо!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:50
cadmiy
cadmiy
сегодня в 16:49
Узнал не обижают ли Златана.
ВааС
ВааС
сегодня в 16:37
Уффффф,каким игроком он был..Просто лучший из всех!
Hamman
Hamman
сегодня в 16:31
Рони красава!
Сборной Бразилии крайне не хватает новых Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, Карлоса, Кафу...
Смотришь на нынешнюю сборную и понимаешь - оскудела земля бразильская на таланты! раз два и обчелся...
loko7
loko7
сегодня в 16:28
Роналдо уже сразу и не узнать.
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