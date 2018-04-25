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Роналду подарил Рэшфорду свою футболку с автографом

сегодня, 17:25

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил в подарок футболку от форварда «Реала» Криштиану Роналду с автографом португальца и наилучшими пожеланиями.

«Раньше я смотрел все игры Роналду. Он лучший футболист, выигравший кучу трофеев за карьеру, поэтому, когда Роналду хвалит меня, это большая честь.

Я пересмотрел все видео на YouTube с Криштиану, а мой первый поход на стадион тоже связан с Роналду. Это было в 2003 году, тогда играл „Манчестер Юнайтед“, а португалец забил три мяча. 

Мне тогда было лишь 5 лет. Роналду был любимым футболистом моего брата, так что и я вырос на его играх», — сказал Маркус.

Напомним, что Рэшфорд был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в Англии.

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Все комментарии
anyway
anyway
сегодня в 17:49
Не забывает Криш о юнайтед, хорошо что поддержал маркуса ^_^
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 17:30
Хороший поступок со стороны Роналду, легенды МЮ и обладателя ЗМ, в сторону молодого подающего большие надежды воспитанника МЮ Рэшфорда. Кто знает, может и Маркус повторит судьбу Криштиану и возьмёт ЗМ, но проведет карьеру в МЮ .
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