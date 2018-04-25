Роналду подарил Рэшфорду свою футболку с автографом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд получил в подарок футболку от форварда «Реала» Криштиану Роналду с автографом португальца и наилучшими пожеланиями.
«Раньше я смотрел все игры Роналду. Он лучший футболист, выигравший кучу трофеев за карьеру, поэтому, когда Роналду хвалит меня, это большая честь.
Я пересмотрел все видео на YouTube с Криштиану, а мой первый поход на стадион тоже связан с Роналду. Это было в 2003 году, тогда играл „Манчестер Юнайтед“, а португалец забил три мяча.
Мне тогда было лишь 5 лет. Роналду был любимым футболистом моего брата, так что и я вырос на его играх», — сказал Маркус.
Напомним, что Рэшфорд был номинирован на звание лучшего молодого игрока года в Англии.