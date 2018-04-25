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Горлукович: «Новички „Спартака“ даже в нашем нулевом чемпионате не тянут»

вчера, 17:56

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал селекцию клуба. По мнению Горлуковича, последние приобретения «красно-белых» не выдерживают никакой критики.

«Ну что это за усиление у „Спартака“? Кого они взяли? Кто занимался селекцией? Это безобразие! Не пора ли перейти к оргвыводам? Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл. 

Ханни? Да ну! Не уровень „Спартака“! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. „Урал“, возможно, да, „Амкар“, но точно не „Спартак“. Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают.

Здесь почти все пешком ходят, а эти новички не тянут даже на уровне РФПЛ, не могут здесь стабильно нормально играть, ничем не выделяются. Мрак!»

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Все комментарии
kastites
kastites
вчера в 22:57
Хорошие новички,Спартак любит таких
mortid
mortid ответил Adollinn
вчера в 22:12
Adollinn:
Ни новичков, ни тренера, ни защитников, ни кубка ФНЛ. Вопрос - не проще ли разогнать этого прожигателя народных денег?
не проще ли разогнать этого прожигателя народных денег?
____________________________________________________________________

Вы наверное попутали, Cпартак и клуб в голубенькой форме с берегов Невы )
sir-5
sir-5
вчера в 21:01
Брюзжат старички,брюзжат...А Ханни действительно не впечатляет,но это не означает,что он не квалифицированный игрок.Это вам не Ла Колхозейру,у нас и Роналду грозит превратиться в Подболотного-сложный чемпионат!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
вчера в 19:21
Тренер - физрук, менеджмент провален, новички не тянут, нечего делать такому слабому клубу в Л/Ч!
Юррыч
Юррыч
вчера в 19:09
Парка в баньке, бухло по любому поводу и вечная надежда на трофей - все чему могут научить в спартаке.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Морозовский
вчера в 19:02
Морозовский:
Прифет! ГОРЛУКОВИЧ - костолом был знатный! Когда его на поле выпускали, то кого-то обязательно с поля на носилках уносили!
Салют!
Так я уже написал, что он, однажды, ударил по лицу товарища по команде, и было это во Владикавказе.
Литейный 4
Литейный 4 ответил InKarpinWeTrust
вчера в 18:53
InKarpinWeTrust:
ДА ТЫ ЧЁ, СЕРЕГА?! БЕРЕГА ПОПУТАЛ? НОВИЧКИ СПАРТАКА - ВСЕ КАК ОДИН ВЫПУСКНИКИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ФЕДЬКИ ЧЕРЕНКА! ГЛЯНЬ: ЗЫЛУИШ, ПРОМЕС, ФЕРНАНДО - ВСЕ КАК НА ПОДБОР, ДАЖЕ ЦВЕТА ОДИНАКОВОГО!
Педры, Софьи, Ананидзы.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:51
Педры и негры.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил shur
вчера в 18:51
shur:
...Дасай- заглотил с осторого угла на Европу,Тихон-всё бил в ближний угол,неугомонный,Егор-не до конца отрабатывал,Федя под конец карьеры захандрил,Дед- конечно ломал всех налево и направо,аж боялись...Но всё эти люди-истинные спартачи и с их мнением надо считаться,да и потом разве он не прав???!!!
Я помню, как Горлукович, в игре с Аланией, ударил по лицу одного из своих партнеров по команде. Никогда и нигде, за мою долгую практику болельщика, я не видел ничего подобного, НИГДЕ!!!
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
вчера в 18:51
ДА ТЫ ЧЁ, СЕРЕГА?! БЕРЕГА ПОПУТАЛ? НОВИЧКИ СПАРТАКА - ВСЕ КАК ОДИН ВЫПУСКНИКИ ЛЕГЕНДАРНОЙ ШКОЛЫ ИМЕНИ ФЕДЬКИ ЧЕРЕНКА! ГЛЯНЬ: ЗЫЛУИШ, ПРОМЕС, ФЕРНАНДО - ВСЕ КАК НА ПОДБОР, ДАЖЕ ЦВЕТА ОДИНАКОВОГО!
Adollinn
Adollinn
вчера в 18:46
Ни новичков, ни тренера, ни защитников, ни кубка ФНЛ. Вопрос - не проще ли разогнать этого прожигателя народных денег?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 18:46
В спартачок идут только те, кому нравится принимать по 7 мячей, ходить в баню, есть арбузы запивая бромонтаном, и позорно вылетать из турниров. Таких мазохистов немного, поэтому и берут кто согласился
Александр Уваров
Александр Уваров
вчера в 18:36
Сергей Горлукович.Вы забыли добавить,что весь наш футбол отстой!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:34
Кто бы говорил, но не Горлукович! Костолом, на пару с Ковтуном)))
shur
shur ответил Napoleon Bonapart
вчера в 18:33
Napoleon Bonapart:
Еще один знаток. Помню его игроком, больше был похож на грузчика, чем на футболиста.....
...Дасай- заглотил с осторого угла на Европу,Тихон-всё бил в ближний угол,неугомонный,Егор-не до конца отрабатывал,Федя под конец карьеры захандрил,Дед- конечно ломал всех налево и направо,аж боялись...Но всё эти
люди-истинные спартачи и с их мнением надо считаться,да и потом разве он не прав???!!!
ivany4
ivany4
вчера в 18:22
Новички не заиграют, если не играет основной состав!
А если хорошо играет основа, когда притираться новичкам?!?!
Селекционный отдел действует в общем русле клуба! А где планы по развитию клуба??!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 18:19
Просто есть разные новички,если игрок взят в возрасте расцвета за большие деньги и не заиграл,это одно.Если молодой,на перспективу и за "копейки",то совсем другое.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
вчера в 18:17
Наш чемпионат совсем не нулевой.А после ЧМ-18 должен сделать качественный скачек вперед.Селекция-это очень тонкая субстанция.Не всегда можно попасть в точку.
makkie
makkie
вчера в 18:15
По Ханни не согласен - очень умный и техничный игрок.
Нужно время на адаптацию, тем более оценивать его сейчас, когда команда в "яме" не совсем правильно.
Пройдет летние сборы, привыкнет - и усилит основу.
311
311
вчера в 18:10
Какой клуп, такие и новички!)
Дикий мужчина
Дикий мужчина
вчера в 18:10
Правильно Горлукович говорит. Распустить Спартак и дело с концом ！Гыгы.
Морозовский
Морозовский ответил Napoleon Bonapart
вчера в 18:10
Napoleon Bonapart:
Еще один знаток. Помню его игроком, больше был похож на грузчика, чем на футболиста.....
Прифет! ГОРЛУКОВИЧ - костолом был знатный! Когда его на поле выпускали, то кого-то обязательно с поля на носилках уносили!
Kerri
Kerri
вчера в 18:09
У нас в чемпе и нет селекции, а есть распил.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:07
Какая селекция, все селекционеры родственники Мутка и Симоняна.
Морозовский
Морозовский
вчера в 18:04
Чемпионат нулевой, игроки нулевые, а "зеня", которая ниже "Спартака" через год-два кубок Лиги Чемпионов припрёт в Питер! Горлукович чёт не догоняет!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 18:01
Еще один знаток. Помню его игроком, больше был похож на грузчика, чем на футболиста.....
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