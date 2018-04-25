Горлукович: «Новички „Спартака“ даже в нашем нулевом чемпионате не тянут»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Горлукович раскритиковал селекцию клуба. По мнению Горлуковича, последние приобретения «красно-белых» не выдерживают никакой критики.

«Ну что это за усиление у „Спартака“? Кого они взяли? Кто занимался селекцией? Это безобразие! Не пора ли перейти к оргвыводам? Разве так можно заниматься селекцией? Не пора ли определенным людям на выход? Никто ведь из новичков не заиграл.

Ханни? Да ну! Не уровень „Спартака“! Ну не переубедите вы меня в отношении этого футболиста. „Урал“, возможно, да, „Амкар“, но точно не „Спартак“. Мы же говорим о пока еще действующем чемпионе. А вы мне про Ханни… Несерьезно. Я уж молчу про Максимовича и Педро Рошу. Здесь всем все понятно. Слабый селекционный отдел! Эти игроки даже в нашем нулевом чемпионате не выдерживают.

Здесь почти все пешком ходят, а эти новички не тянут даже на уровне РФПЛ, не могут здесь стабильно нормально играть, ничем не выделяются. Мрак!»